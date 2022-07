Krimovke zavihale rokave

Rokometašice Krima Mercatorja so zavihale rokave in opravile prvi trening v sezoni 2022/23. Absolutne kraljice slovenskih rokometnih igrišč bo v novi sezoni vodil Črnogorec Dragan Adžić, sicer selektor slovenske reprezentance, spremembe so tudi v igralskem kadru 27-kratnih državnih in pokalnih prvakinj ter dvakratnih zmagovalk lige prvakinj. Po osmih sezonah se v slovensko prestolnico vrača Barbara Lazović, ki bo zapolnila vrzel na položaju desne zunanje po odhodu Ane Gros v madžarski Györ. Iz moskovskega CSKA je na enoletno posojo v Ljubljano prišla Darja Dmitrijeva, poleg 26-letne Rusinje, ki igra na položaju srednje zunanje, bo v novi sezoni v Stožicah igrala tudi izkušena tudi črnogorska krilna igralka Jovanka Radičević ter še tri zunanje igralke: njena rojakinja in povratnica Matea Pletikosić, Poljakinja Aleksandra Rosiak in Čehinja Sara Kovarova.

Tigrice so se v novi zasedbi prvič zbrale v nedeljo na Prešernovem trgu. Od tam so se odpravile na Ljubljanski grad na pogostitev s slovenskimi dobrotami in kozarcem penine, danes pa so v ogrevalni stožiški dvorani opravile uvodni trening. V Ljubljani bodo ostale do četrtka in opravile tri treninge. Nato se bodo najprej odpravile v Tolmin na tako imenovani enodnevni teambulding, od tam pa v Kranjsko Goro, kjer jih čakajo naporne 10-dnevne kondicijske priprave. »Naše tekmice v ligi prvakinj so priprave začele nekaj dni pred nami, a to za nas nič ne pomeni. Igralke so že pred časom dobile program treningov, po katerem so vadile. Imamo vizijo in ekipo, ki se bo v prihodnjih tednih razvila in napredovala. Želim si, da Krim Mercator vrnemo tja, kamor sodi,« je po uvodnem treningu dejal 52-letni črnogorski strokovnjak na ljubljanski klopi, ki mu bo v novi sezoni pomagal tudi legendarni Rolando Pušnik.

»V naši ekipi je veliko novih igralk. Nekaj časa bomo potrebovale, da dosežemo raven, ki si jo želimo, a ne dvomim o uspehu naše ekipe,« je dodala srbska vratarka Jovana Risović. Ljubljančanke bodo v novi sezoni že 28. nastopile v ligi prvakinj, ki so jo pod vodstvom Toneta Tislja osvojile v letih 2001 in 2003. Njihove tekmice v skupinskem delu so danski Odense, norveški Vipers Kristiansand, nemški Bietigheim, francoski Brest, madžarski Ferencvaros, češki Banik Most in romunska Bukarešta. Prvi krog bo na sporedu 10. ali 11. septembra. Za Krim bodo v sezoni 2022/23 igrale vratarke Barbara Arenhart, Jovana Risović in Zala Miklič, krilne igralke Sanja Radosavljević, Ema Abina, Maja Svetik, Ema Marković in Jovanka Radičević, zunanje igralke Betchaidelle Ngombele, Neja Polak, Aleksandra Rosiak, Tjaša Stanko, Allison Pineau, Nina Žabjek, Darja Dmitrijeva, Matea Pletikosić, Alja Varagić, Sara Kovarova in Barbara Lazović ter krožne napadalke Manca Jurič, Valentina Klemenčič in Nataša Ljepoja.