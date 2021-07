Krimovke zdaj vedo, s kom bodo igrale med evropsko elito

Rokometašice Krima Mercatorja so na današnjem žrebanju na Dunaju dobile tekmice v ligi prvakinj za sezono 2021/22. Ljubljanska ekipa bo igrala v skupini B, v njej so tudi ruski CSKA Moskva, norveški Vipers Kristiansand, danski Odense, madžarski Györ, francoski Metz, turški Kastamonu in švedski Sävehof. V skupini A bodo igrali francoski Brest, madžarski Ferencvaros, črnogorska Budućnost, romunska Bukarešta, nemška Borussia Dortmund, ruski Rostov-Don, danski Esbjerg in hrvaška Podravka Vegeta.



V novi sezoni tekmovalni sistem ostaja nespremenjen. Prvi del lige prvakinj se bo odvijal v dveh skupinah s po osmimi klubi, nato bodo na vrsti tekme na izločanje, najboljše štiri ekipe pa se bodo uvrstile na zaključni turnir. Krimovke bodo že 27. zaporedno sezono igrale v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. V ligi prvakinj so zmagale v letih 2001 in 2003, v letih 1999, 2004 in 2006 pa so bile evropske podprvakinje.



Gorenje v čakalnici



V avstrijski prestolnici so opravili tudi žreb lige prvakov. V skupini A bodo igrali madžarski Pick Szeged, nemški Kiel, makedonski Vardar Skopje, danski Aalborg, beloruski Meškov Brest, francoski Montpellier, hrvaški Zagreb in norveški Elverum. Skupino B tvorijo francoski PSG, španska Barcelona, portugalski Porto, poljske Vive Kielce, nemški Flensburg-Handewitt, madžarski Veszprem, romunski Dinamo Bukarešta in ukrajinski Motor Zaporožje.



Najmočnejše klubsko tekmovanje se bo začelo 15. septembra. Slovenija v novi sezoni nima svojega predstavnika v ligi prvakov. Velenjska zasedba Gorenja je v čakalnici, nastop si bo zagotovila v primeru, da Vardar iz Skopja ne bo plačal garancijskega pologa v višini milijona evrov. Znesek mora poravnati v dveh obrokih, prvega do 13. julija, drugega pa do 27. julija.

