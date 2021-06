Leclerc odslej tudi v Tivoliju

Francoski napadalec Guillaume Leclerc je nova okrepitev hokejskega kluba SŽ Olimpije. Kot so danes sporočili iz tabora ljubljanskega kluba, je bil 25-letni francoski reprezentant nekdaj najboljši strelec francoske lige.



Leclerc je doslej v svoji karieri igral za francoska Grenoble in Amiens, slovaški Poprad, nemški Bietigheim in danski Rodovre. V sezoni 2018/19 je bil najboljši strelec najmočnejše francoske lige.



»Navdušen sem, da sem se pridružil SŽ Olimpiji. Veselim se izziva in priložnosti. Komaj čakam, da začnem igrati. Do snidenja pazite nase,« je za klubsko spletno stran dejal Leclerc.

