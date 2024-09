Maja Vojnović se je iz učenke prelevila v profesorico: Mlade smo, toda zmoremo

V nadaljevanju preberite:

Slovenske rokometašice so imele v zadnjem času veliko odličnih vratark, rekorderka po številu nastopov Sergeja Stefanišin se je poslovila leta 2018, zatem sta reprezentančno pot končali Miša Marinšek in Branka Zec, po OI je malce presenetljivo rekla zbogom reprezentanci še Amra Pandžić in tako je zdaj veliko breme padlo na pleča Maje Vojnović, edine čuvajke mreže z mednarodnimi izkušnjami. Bo ena izmed stebrov Slovenije, ki se je danes zbrala v Stožicah v prvem sklopu priprav na bližnje evropsko prvenstvo. S Krimom Mercatorjem ji gre odlično, Ljubljančanke so EHF ligo prvakinj odprle s tremi zmagami.

Kaj je povedala Mirnčanka, od koga se je učila, kdo je njen vzornik? Kaj pričakuje od sezone in kako komentira slovo najbolj izkušenih igralk v ekipi Dragana Adžića?