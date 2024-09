Tjaša Stanko, najmlajša veteranka na euru; prihaja njen čas, vino pa iz Francije

V nadaljevanju preberite:

Ker je Barbara Lazović končala športno pot in so kapetanka Ana Gros, Tamara Mavsar, Alja Varagić in Amra Pandžić sklenile, da je bil nastop na olimpijskih igrah njihovo zadnje dejanje v dresu z državnim grbom, je Mariborčanka Tjaša Stanko čez noč postala veteranka. Prav mogoče je, da bo selektor Dragan Adžić levi zunanji igralki, ki je za Slovenijo zbrala že 113 nastopov in 448 golov, podelil kapetansko vlogo, ko se bo ekipa danes zbrala na uvodnih pripravah za bližnje evropsko prvenstvo.

Grosova je za slovensko reprezentanco zbrala 159 nastopov, Lazovićeva 112, Mavsarjeva 109, Pandžićeva 108, Varagićeva pa 106. Slovenija se je po največjem osipu doslej (vprašljiva je tudi reprezentančna prihodnost naturalizirane Elizabeth Omoregie) iz izkušene reprezentance preobrazila v nadobudno, njena vodja pa bo Tjaša Stanko.

