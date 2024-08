Marko Bezjak se je po incidentu na Hrvaškem vrnil v Nemčijo

Nekdanji kapetan slovenske rokometne reprezentance Marko Bezjak, ki mu je zaradi letošnjega incidenta na Hrvaškem grozil konec kariere, je pri 38 letih našel nov klub. Kariero bo nadaljeval v nemškem prvenstvu, oblekel bo dres kluba Erlangen, ki se je lani za las izognil izpadu iz prvoligaške druščine, piše nemški Sport Bild.

Slovenec, ki je leta 2023 z Magdeburgom osvojil ligo prvakov, je bil nazadnje član hrvaškega prvoligaškega kluba Nexeja iz Našic. Njegovo kariero je v dresu hrvaškega kluba zaznamoval hud incident.

V začetku aprila je na tekmi 5. kroga lige za prvaka do incidenta prišlo ob koncu prvega polčasa pri izidu 16:9 v korist gostov iz Zagreba, potem ko se člani Nexeja niso strinjali z odločitvijo glavnih sodnikov in delegata.

V gneči ob zapisnikarski mizi se je Bezjak z ramo zaletel v tedanjega delegata Anta Josića, ki je potreboval zdravniško pomoč. Delegat je takrat namreč opozoril sodnika na dodatno dvominutno kazen za Bezjaka, ta pa je odšel s terena in se namerno v predel rame in reber zaletel v Josića. Po nadaljnjem prerivanju obeh ekip so tekmo prekinili.

Bezjak je konec aprila prejel kazen 12 mesecev prepovedi igranja, ki pa velja le za vsa tekmovanja pod okriljem hrvaške zveze, tako da bo v Nemčiji brez težav lahko igral.