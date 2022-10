Meštrić junak Rika, Zormanu rdeči karton

Hrvat Sandro Meštrić je zbral 19 obramb, tri s sedmih metrov, in Ribnica je pripravila presenečenje v petem kolu rokometnega prvenstva z zmago v Trebnjem s 25:23. Trimo je po štirih zmagah doživel prvi poraz v ligi NLB, domači trener Uroš Zorman pa je na zadnji klubski tekmi pred nedeljskim zborom reprezentance, ki jo vodi kot selektor, prejel rdeči karton.

Poraz favoriziranih trebanjskih levov v dolenjskem derbiju je šel najbolj na roko branilcu naslova Celju Pivovarni Laško, ki bo v nedeljo gostovalo v Ljubljani pri Slovanu. Poleg Meštrića je bil med junaki suhorobarjev Gašper Hrastnik, ki je dosegel sedem golov, izkazal se je tudi Ivan Laljek s petimi. Pri domačih, ki so doživeli drugo razočaranje po porazu v kvalifikacijah za evropsko ligo proti Kristianstadu, je bil najbolj učinkovit Filip Glavaš (5). V končnici tekme so zapravljali zicerje in zasluženo potegnili kratko.

Jutri bodo še štiri tekme, v nedeljo pa bo na Kodeljevem gostovalo Celje. Takrat se bo zbrala tudi slovenska reprezentanca, ki jo v četrtek v Mariboru čaka prva tekma v kvalifikacijah za EP proti BiH.