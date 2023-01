Slovenci odpotovali na SP, doma ostali trije igralci in trener

V nadaljevanju preberite:

Vsako drugo svetovno prvenstvo v rokometu ima še nekaj dodatne teže, ker je glavno sito za olimpijske igre. Takšno bo tudi 28. SP, ki ga bosta gostili Poljska in Švedska in ki ga bodo jutri v dvorani Spodek v Katovicah odprli olimpijski prvaki Francozi in gostitelji iz Poljske. Ti bodo tudi tekmeci Slovencev, ki se bodo v skupini B v četrtek pomerili s Savdsko Arabijo. OI v Parizu si bo zagotovil svetovni prvak, olimpijske kvalifikacije pa osem do deset reprezentanc, to je tudi cilj prenovljene ekipe Uroša Zormana, za katerega bo to prvi veliki izziv v trenerski vlogi. Kdo je zadnji odpadel s seznama potnikov, zakaj na Poljsko ne bo Klemna Ferlina, kdo je bil pozitiven na covid-19?