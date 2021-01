Največ igralcev na prvenstvu ima Barcelona, med njimi tri Slovence

Na 27. svetovnem prvenstvu v rokometu sodeluje 212 rokometašev, ki nastopajo v paradnih evropskih klubskih tekmovanjih, ligi prvakov (117) in evropski ligi (95). Največ jih premore v svojem kadru Barcelona, kar 14, med njimi so tudi trije Slovenci, Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc.



Kataloncem sledita poljski in portugalski klub, Kielce (13) in Porto (12). Evropski prvak Kiel ima samo sedem igralcev na turnirju v Egiptu, med njimi je pa je tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec.

