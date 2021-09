Nove tigrice le ujele izmuzljivi prvi plen

Krim Mercator je v drugem polčasu zapravil pet golov prednosti.



Odločilnega za prvo zmago v ligi prvakinj je dosegla Tjaša Stanko.



Čez tri tedne bo v Stožicah gostoval njen bivši klub Metz.

Andrea Lekić še ni našla strelske forme, iz šestih poskusov je dosegla en gol. FOTO: Jože Suhadolnik

Kastamonu : Krim Mercator 23:24 (9:12) Dvorana Genclik Spor Bakanhgi, gledalcev 350, sodnici Nastase in Raluca Stanko (obe Romunija).

Kastamonu: Rajčić 1, Islamoglu, Durdu, Radičević 5, Sarikaya, Akalin, Aydin, Toprak, Iskenderoglu, Zulić 3, Caliskan 4, Yilmaz 1, Demircelen, Kovarova 5, Mehmedović 4, Francisco Joao; Krim Mercator: Arenhart, Risović, Jurič, Stanko 4, Sercien-Ugolin 2, Pineau 1, Žabjek, van Kreij, Posavec, Ljepoja, Varagić 1, Gomilar Zickero, Krpež-Šlezak 9, Cvijić 2, Lekić 1, Svetik 4.

Sedemmetrovke: Kastamonu 5 (5), Krim Mercator 4 (4).

Izključitve: Kastamonu 10, Krim Mercator 4.

Dvakrat z Norvežankami

Umetniški vtis ni bil nič posebnega, a ta ne šteje. Led je prebit, prve točke v EHF ligi prvakinj so na računu rokometašic Krima Mercatorja, ki so premagale utrujenost zaradi dolgega potovanja v malo Azijo in tudi tekmice iz Kastamonuja s 24:23 (12:9). Tako so se dobre volje odpravile v reprezentance, naslednji tekmec v Stožicah bo 17. oktobra Metz.Krimovke so po nepričakovanem porazu na Švedskem in pričakovanem proti Györu le prišle do zmage v elitnem tekmovanju, njihovo delo pri novinkah iz Turčije pa ni bilo lahko. Že potovanje prek Zagreba, Istanbula in Ankare v mesto blizu obale Črnega morja je bilo utrujajoče. Turške prvakinje pa so sestavile solidno ekipo, v kateri je osem tujk, tudi legendarna Črnogorkain slovenska legionarkaPrva je dosegla pet golov, bivša krimovka 3 in Kastamonu se je v drugem polčasu vrnil po zaostanku s petimi goli (10:15) in ogrožal zmago favoritinj, pri katerih so se izkazalez 12 goli, po štiri sta jih zbraliinje zbrala osem obramb.Krimovemu trenerjuje odleglo, zaveda se, da se od močno okrepljene ekipe pričakuje več, celo boj za nastop na F4 v Budimpešti. Na začetku sezone stavi predvsem na obrambo in je pred tekmo izjavil, da je cilj v Turčiji prejeti manj kot 25 golov. To se je uresničilo in Krim jih je dosegel ravno dovolj za zmago. Ta je bila ogrožena, ko so Turkinje štiri minute pred koncem izenačile na 22:22. Takrat je tekmo v svoje roke vzela Stankova in dosegla odločilni gol, zmago gostij je minuto pred koncem potrdila krožna napadalkavmes jevpisala pomembno obrambo.»Na gostovanjih je najbolj pomembno, kako se igra obramba, saj smo vedeli, da se v tako kratkem času ne moremo dvigniti z igro v napadu. Cilj je bil, da nasprotna ekipa ne doseže več kot 25 zadetkov, kar nam je uspelo. V drugem polčasu smo si priigrali lepo prednost, a je nismo znali izkoristiti. Vesel sem, da smo prebili led in zmagali,« je povedal Bregar, avtorica ducata golov Krpež Šlezakova pa dodala: »Bilo je težko, borile smo se do konca. Imele smo dobro energijo na igrišču in to je bilo ključno za zmago.«Zdaj so se začeli trije tedni premora, v katerem bodo nekatere reprezentance igrale kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora. Srbija, ki jo je pred kratkim prevzel Bregar, bo igrala proti Turčiji in Islandiji. Medtem bodo države gostiteljice ter Norveška, ki je kot branilka naslova na euro 2022 uvrščena neposredno, igrale med seboj. Slovenke bodo 7. oktobra gostovale na Norveškem, tri dni kasneje bo tekma v Ljubljani. Za novega selektorja, ki je povabil osem igralk Krima, bosta to generalki pred SP v Španiji.