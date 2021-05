Ocvirk ni več trener celjskih rokometašev

Vodstvo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško in Tomaž Ocvirk sta danes, torej dan po porazu »pivovarjev« s Trimom iz Trebnjega (24:25), sporazumno prekinila sodelovanje na položaju članskega trenerja, ki se je začelo septembra 2018. V tem času je Ocvirk moštvo dvakrat popeljal v izločilne boje lige prvakov in z njim osvojil oba naslova državnih prvakov. Do konca sezone bo ekipo vodil Luka Žvižej.



»Ocvirku smo hvaležni za njegovo delo, doprinos in ljubezen do kluba, za katerega je bil pripravljen storiti vse. To pove vse o tem, kakšen človek je, zaradi česar smo mu vsi hvaležni. Prepričani smo, da bomo z njim v določeni obliki sodelovali tudi v prihodnje, Tomaž je del našega kluba in tega tudi ta odločitev ne bo spremenila,« je sporočil Rok Plankelj, direktor RK Celje Pivovarna Laško.



»Znašli smo se v težki situaciji, ki jo moramo skupaj rešiti. Smo v neugodnem položaju, do zaključka prvenstva so štiri tekme, vendar pa imamo še vedno vse v svojih rokah, kar je najpomembneje. Verjamem, da nam bo uspelo, moramo pa vsi stopiti skupaj in z maksimalno borbo obrniti vse nazaj v našo korist. Časa ni veliko, a še vedno dovolj, najbolj pomembno pa je, da se bomo po najboljših močeh vsi borili za skupni cilj in naredili to, kar se od nas, ekipe, pričakuje,« je dejal Žvižej.



Luka je doslej vodil celjske mladince, v prejšnji sezoni pa je bil eden od pomočnikov Tomaža Ocvirka. Žvižej je nekdanji igralec, ki je v članski ekipi Celja preživel deset sezon, je četrti najboljši strelec v zgodovini kluba (1392 golov) in četrti na večni lestvici nastopov (396). Zaigral je za vse klubske selekcije in se veselil številnih naslovov prvaka, hkrati pa je tudi rekorder po številu doseženih zadetkov v slovenski reprezentanci.

