Od danes v prodaji tudi dnevne vstopnice

Žensko rokometno evropsko prvenstvo bo prvič potekalo v treh državah, poleg Slovenije se bo dogajanje odvijalo še v Severni Makedoniji (Skopje) in Črni gori (Podgorica). Slovenska reprezentanca bo med 4. in 20. novembrom igrala v skupini C. Prvi del EP bo v Celju, drugi del in tudi vsi odločilni boji pa v ljubljanski dvorani Stožice.

Slovenske rokometašice v skupinskem delu čakajo dvoboji z Dankami, Švedinjami in Srbkinjami. Prvenstvo bodo odprle v petek, 4. novembra, ob 18. uri proti danski ekipi, druga ovira 6. novembra ob 18. uri bodo Švedinje, 8. novembra ob isti uri pa se bodo pomerile še s Srbijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar.

Za navijače so po paketu vstopnic, ki omogočajo ogled vseh tekem v posamezni skupini prvega dela EP, od danes naprej na voljo še posamične dnevne vstopnice. Nakup teh prinaša ogled obeh tekem na določenem prizorišču v posameznem tekmovalnem dnevu. Tudi pri slednjih so organizatorji pripravili posebne ugodnosti za otroke, študente, upokojence in družine. Cena posamične vstopnice se giblje med 12 in 30 evrov, medtem ko cenovni razpon paketov vstopnic za prvi del ostaja nespremenjen (32 - 80 evrov).