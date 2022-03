Odštevanje do domačega eura se je začelo

Na dan žensk in slabih osem mesecev pred začetkom evropskega prvenstva v rokometu za ženske so na Krekovem trgu v središču Celja zagnali odštevalnik do začetka največje letošnje športne prireditve pri nas.

Do začetka eura 2022 je še 241 dni. Slovenija ga bo organizirala skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro. Tekme pri nas bodo v celjskem Zlatorogu in ljubljanskih Stožicah, kjer bodo tudi boji za kolajne.

Odštevalnik sta odkrila celjski župan Bojan Šrot in predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac. Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, žreb skupin za prvenstvo pa bo spomladi po koncu kvalifikacij.

Po oceni Bobinca gre za največji športni dogodek za slovenske športnice v samostojni Sloveniji. Dejal je, da to evropsko prvenstvo ne bo samo športni dogodek, ampak vrhunski dogodek v širšem smislu, ki bo v ospredje postavil trajnostni razvoj in opolnomočenje žensk v športu, zaradi česar ima prvenstvo 16 ambasadork.

Šrot je izrazil pričakovanje, da bo evropsko prvenstvo za ženske dobro obiskano in da bo slovenska reprezentanca dosegla dobre rezultate. Članica slovenske ženske rokometne reprezentanca Tjaša Stanko je ocenila, da bo to prvenstvo za njo in njene kolegice posebno, saj kaj takega še niso doživele.

Tjaša Stanko si obeta dober rezultat Slovenk. FOTO: RZS

Organizatorji EP na čelu z Juretom Cvetkom so sporočili, da priprave potekajo v pospešenem ritmu, novi dogodki, povezani z odštevanjem do začetka tekmovanja pa prihajajo kmalu.