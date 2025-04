Ormožane prevzela legenda slovenskega rokometa

Marko Bezjak, eden najboljših slovenskih rokometašev doslej, se vrača domov. Po koncu izjemne igralske kariere, v kateri je osvojil bronasto kolajno na SP 2017 in ligo prvakov z Magdeburgom (2023), je trenersko kariero začel v matičnem klubu Jeruzalemu iz Ormoža. Tam je zamenjal dolgoletnega šefa stroke Sašo Prapotnika.

Zdaj 38-letni Bezo je igralsko kariero začel v Ormožu, potem ga je pot vodila v Gorenje, Magdeburg, Nexe in nazadnje Erlangen. Za Slovenijo je zbral 116 nastopov in 209 golov, nastopil je tudi na olimpijskih igrah v Riu leta 2016. V Magdeburgu, kjer je bil 10 sezon, so upokojili njegov dres s številko 25.