Po izključitvi Dmitrijeve se je Krimova barka začela potapljati

Krim Mercator ostaja brez domače zmage v EHF ligi prvakinj. V Tivoliju je moral priznati premoč Ferencvarosu, ki je zmagal z 32:30 (15:15). Ljubljančanke po štirih tekmah ostajajo pri edini zmagi na Češkem in vse kaže, da ga tudi v tej sezoni čaka krčevita borba za napredovanje v izločilne boje iz zelo težke skupine A. Do domačega EP ga čakata še dve tekmi, v Nemčiji pri Bietigheimu in nato še domača z Brestom. Novih dveh ničel si tigrice ne bi smele privoščiti.

Za ključnega se je izkazal rdeči karton najboljše igralke Darje Dmitrijeve v 21. minuti. Madžarske so v drugem polčasu ušle za šest golov in dosegle sladko zmago, s katero so se maščevale Krimu za poraz v osmini finala prejšnje sezone. Jovanka Radičević je z devetimi goli presegla mejo 1000 zadetkov v LP, a to je bila zanjo slaba tolažba.

Krim Mercator: Ferencvaros 30:32 (15:15) Dvorana Tivoli, gledalcev 800, sodnika Metalari in Nikolovski (Sev. Makedonija). Krim: Risović (8 obramb), Arenhart (2); Radičević 9 (4), Stanko 3 (1), Pineau 2, Abina 2, Žabjek, Dmitrijeva 1, Cerovak, Klemenčič 3, Ljepoja 1, Varagić, Lazović 4, Kovarova, Rosiak 4, Svetik 1; Ferencvaros: Janurik (12 obramb), Sass (5); Edwige 2, Szucsanszki 1, Kisfaludy, Harsfalvi, Kovacs, Bölk 3, Marton 2, Tomori, Malestein 6, Kukely, Klujber 12 (4), Cvijić, Lekić 5, Szöllosi-Zacsik 1; sedemmetrovke: Krim 5 (5), Ferencvaros 4 (4); izključitve: Krim 4, Ferencvaros 10; rdeči karton: Dmitrijeva (21.). Druge tekme v skupini A – Brest: Banik Most, Bietigheim: Vipers Kristiansand, Odense: CSM Bukarešta.

Čeprav je bilo še v petek rečeno, da Barbara Lazović zaradi poškodbe ne bo nastopila, je bila kapetanka v začetni postavi. Dezinformacija ni zmedla tekmic, ki so bolje odprle tekmo v dvorani Tivoli, kjer so konec marca izgubile v osmini finala za sedem golov. Po petih minutah je bilo 2:5, krimovke pa so delovale živčno v napadu in naivno v obrambi.

1005 golov je že v ligi prvakinj dosegla Jovanka Radičević, še 11 ji jih manjka do rekorderke Anite Görbicz.

Dragan Adžić, trener Krima: »Izključitev Dmitrijeve nas je presekala, saj je imela doslej ključno vlogo pri gradnji ekipe. Zadovoljen sem, ker je ekipa po njenem rdečem kartonu našla rešitve v napadu. Dekleta sem po tekmi pohvalil, ker so se borila do konca proti ekipi, ki je igrala na visoki ravni, in zmanjšale razliko. Do nobene nimam zamere. Naša skupina je zelo močna. To smo vedeli že ob žrebu, za nameček je vse presenetila moč Bietigheima. Čaka nas velika borba, ampak samo prek nje se rojevajo dobri igralci. Pred nami so veliki izzivi, morda se bo o napredovanju odločalo na zadnji domači tekmi z Bukarešto.«

Na srečo je krč zgodaj popustil, Lazovićeva in Tjaša Stanko sta znižali na 4:5. tudi obramba se je povezala, mlada Ema Abina je z levega krila izenačila, Stankova pa poskrbela za preobrat in delni izid 4:0. Lazovićeve ni oviralo desno koleno in je bila pri strelu, a zelo motivirana je bila tudi bivša krimovka Andrea Lekić, ki je vodila madžarski napad. Ob koncu prve četrtine je bilo 9:8 za Krim, ko je po cepelinu zadela Radičevićeva. Črnogorska veteranka je izkoristila prvo obrambo Jovane Risović in zdrvela v protinapad za prvo vodstvo za dva gola, nakar je gostujoči vratar Gabor Elek zahteval minuto odmora.

Valentina Klemenčič, igralka Krima: »Težko je, borile smo se in dale vse iz sebe. Mogoče smo bile v določenih trenutkih premalo zbrane in to nas je na koncu povozilo. V napadu nam je manjkala Dmitrijeva, vendar mislim, da bi lahko bile uspešne tudi brez nje, če ne bi nazačetku drugega polčasa naredile toliko napak. Zdaj gremo v Bietigheim, tam bodo točke nujne, če želimo višje po lestvici.«

Risovićeva se je ogrela tako kot pred pol leta, ko je zbrala 17 obramb, toda napad ni izkoriščal njene forme in mu ni uspelo razlike dvigniti na tri. Manj prepričljiva kot običajno je bila predvsem Dmitrijeva, ki je zapovrh prejela rdeči karton zaradi grobega prekrška nad še eno nekdanjo krimovko Szandro Zacsik. To je bil velik hendikep za taktične načrte domačega trenerja Dragana Adžića, ki je vodenje napada zaupal francoski zvezdnici Allison Pineau.

Valentina Klemenčič, igralka Krima: »Težko je, borile smo se in dale vse iz sebe. Mogoče smo bile v določenih trenutkih premalo zbrane in to nas je na koncu povozilo. V napadu nam je manjkala Dmitrijeva, vendar mislim, da bi lahko bile uspešne tudi brez nje, če ne bi nazačetku drugega polčasa naredile toliko napak. Zdaj gremo v Bietigheim, tam bodo točke nujne, če želimo višje po lestvici.«

Madžarke so izkoristile priložnost in s tremi zaporednimi goli prišle v vodstvo s 13:12 ter prisilile Adžića, da je dekleta pozval na minutni posvet ter na sredino igrišča poslal Stankovo, na levo stran pa Poljakinjo Aleksandro Rosiak. Pri Krimu je bila na črti zelo razigrana mlada reprezentantka Valentina Klemenčič, ki je izkoristila vse tri strele, toda prislužila si je tudi dve izključitvi. Z igralko več je Antje Malestein dosegla peti gol, Stankova pa je poskrbela za izenačenje med odmorom (15:15).

Radičevićeva v klubu 1000

Jasno je bilo, da bo slovenskim prvakinjam težko brez Dmitrijeve, ki je nosilka igre tako v napadu kot obrambi. FTC je dosegel prve štiri gole v drugem polčasu in kmalu razrešil vprašanje zmagovalca. Blestela je zlasti levoroka Katrin Klujber, ki je bila že pri osmih golih (na koncu jih je zbrala 12) in je tudi druga vratarka Barbara Arenhart ni mogla zaustaviti. Radićevičeva je s sedmih metrov dosegla že svoj 1000. gol v ligi prvakinj, toda to je bila zanjo slaba tolažba. Zdaj je sicer pri 1005 zadetkih, za 11 še zaostaja za rekorderko Anito Görbicz.

Barbara Lazović, kapetanka Krima: »Do zadnjega nisem vedela, če bom igrala, saj sem imela ves teden otečeno koleno. Nisem pričakovala, da bom začela, tudi ne, da bom toliko časa na igrišču. Stisnila sem zobe. Zdaj bomo morale zagristi vse, saj nam že počasi teče voda v grlo. Usodnih je bilo prvih 10 minut drugega polčasa, naredili smo preveč tehničnih napak. Sigurno nam je manjkala Daša. Generalno gledano je bila dobra energija v prvem polčasu, v drugem pa se nam je spet zgodil padec. Moramo najti vzrok, saj se nam to redno ponavlja.«

Krim je zaaostal že z 22:28. Žarek upanja na dober konec pa je zasijal šest minut pred iztekom časa pri rezultatu 26:29. Risovićeva je ubranila strel in Radičevićeva je dosegla deveti gol za 27:29, Pineaujeva drugega za 28:30, Poljakinja Rosiakova četrtega za 29:31 in Nataša Ljepoja za 30:32. Toda gostjam se niso zatresle roke in so se izognile dramatični končnici ter se veselile sladke zmage in maščevanja za zadnji poraz.