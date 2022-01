Pogled v prihodnost dovoljen, prodajanje megle ne

V nadaljevanju preberite:

Slovenski rokometni trenerji, nekdanji reprezentanti in selektorji so si enotni: naša reprezentanca na letošnjem evropskem prvenstvu, ki se v četrtek začenja s tekmami na Madžarskem in Slovaškem, ni v najožjem krogu favoritov, a lahko na dober dan preseneti tudi največje reprezentance stare celine. Selektor Ljubomir Vranješ sicer že odkrito pogleduje tudi proti naslednjim olimpijskim igram, pogled mu seže celo do leta 2028. Željo po dolgoročnem projektu nekateri pozdravljajo, spet drugi so mnenja, da mora Slovenija že v skupini s favoriti za končno zmago Danci, Severno Makedonijo in Črno goro odločno pokazati, da jo tudi letos zanima zgolj vrhunski rezultat.