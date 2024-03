Presrečna Krka na F4, agonija Celja Pivovarne Laško se nadaljuje

Nov uspeh novomeških rokometašev. Krka je v zadnji četrtfinalni tekmi pokala Slovenije z 31:26 premagala Celje Pivovarno Laško in se veselila uvrstitve na zaključni turnir v Trebnjem.

Šestindvajsetkratni državni prvaki iz Celja ob 20. obletnici osvojitve naslova evropskih prvakov (na današnji dan so leta 2004 v polfinalu izločili Ciudad Real) preživljajo najslabšo sezono v samostojni Sloveniji. V EHF ligi prvakov so izgubili vseh 14 tekem, v državnem prvenstvu so izpadli iz boja za naslov, danes pa so doživeli blamažo tudi v dvorani Marof, kjer je borbena Krka vodila od začetka do konca in se veselila velike zmage.

Trener Mirko Skoko je Krko znova popeljal na F4. FOTO: Gašper Simonič

Preostali trije potniki v polfinale so bili znani že pred tem, to so Trimo Trebnje, Slovenj Gradec in Koper. F4 bo v Trebnjem 5. in 6. aprila.

Izidi četrtfinala:

Jeruzalem Ormož – Koper 28:34 (13:15)

Moškanjci-Gorišnica – Trimo Trebnje 22:40 (11:20)

Dol TKI Hrastnik – Slovenj Gradec 28:37 (10:17)

Krka – Celje Pivovarna Laško 31:26 (16:13)