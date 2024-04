Koprska barka pluje počasneje od Cimosove, a se spretno izogiba čerem

V nadaljevanju preberite:

Zlati časi koprskega rokometa so bili med letoma 2007 in 2012, ko je Cimos osvojil naslov državnega prvaka (2011), tri pokalne lovorike (2008, 2009, 2011) ter igral vidno vlogo v Evropi. Leta 2013 je pokopan pod dolgovi odšel na smetišče zgodovine, a rokometna tradicija v največjem obalnem mestu ni zamrla. Načrtno delo z mladimi se je obrestovalo, RD Koper se je že drugič zapored prebil na sklepni turnir pokala RZS, v katerem bo jutri želel prekrižati načrte domačemu Trimu.

Kaj je o dosedanjem delu sezone in načrtih za naprej povedal predsednik kluba Nejc Poklar? Kolikšen je proračun kluba in koliko otrok je vpetih v rokomet? Kako Poklar gleda na delo trenerja Borisa Lisice in kako vidi uspehe padlega velikana Cimosa? Ali bo v Bonifiki ostal najboljši strelec lige NLB Andraž Makuc? Kakšni so obeti pred F4 v Trebnjem? Ali bi Koper zagrizel v evropski izziv?