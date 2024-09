Presenečenje v Škofji Loki, Celjani so se rešili v zadnji sekundi

Že v prvem kolu nove sezone lige NLB je prišlo do presenečenja, malo je manjkalo za drugega. Rokometaši Gorenja, branilci naslova državnih prvakov so na gostovanju v Škofji Loki izgubili točko. Celjani so se doma proti Jeruzalemu rešili v zadnji sekundi z golom Luke Perića.

Škofjeloška zasedba je priredila prvovrstno presenečenje. Odščipnila je točko prvaku iz Velenja, ki se je boleči rokometni zaušnici izognil v prelomnih trenutkih dvoboja. Po izenačenem prvem polčasu je v drugi polovici tekme kazalo na senzacionalno zmago izbrancev domačega trenerja Ivana Vajdla, ki so devet minut pred koncem imeli prednost treh golov (24:21).

Ose so v razburljivi končnici minuto pred zadnjim zvokom sirene ter minuti odmora trenerja Zorana Jovičića izenačile na 26:26 po golu Urbana Pippa. Gostitelji so v zadnji minuti imeli priložnost za zmago, strel Jureta Kocbeka pa ni končal v mreži zasedbe iz Šaleške doline.

»Najprej bi čestital domači ekipi Loke. Vedeli smo, kam prihajamo, da bo to zahtevno gostovanje, sploh, ker je bil to prvi krog. Prišli smo kot državni prvaki in smo vedeli, da nas bo vsak želel premagati. Mogoče smo bili v prvem polčasu za odtenek premalo agresivni, premalo napadalni, ampak smo se borili vseh 60 minut in na koncu zasluženo prišli do točke. Vsak bo moral v naslednjih tekmah dati malo več, popraviti neke stvari in bo tako v naslednjih krogih boljše,« je dejal velenjski adut Tilen Sokolić.

V Celju so izbranci portugalskega strokovnjaka Paula Pereire v prvem polčasu imeli pod nadzorom vinarje iz Prlekije. Sredi polčasa so povedli za pet golov (12:7 in 13:8), kljub rdečima kartonoma Alexa Bognarja in kapetana Žige Mlakarja pa so se na veliki odmor podali s prednostjo štirih golov (17:13).

Celjani so v drugem polčasu močno popustili. Izgubili so rdečo nit v svoji igri, kar so Ormožani izkoristili in v 47. minuti po golu Martina Hebarja povedli z 22:19. V prelomnih trenutkih dvoboja so rokometaši iz mesta grofov le našli pravi recept za igro gostov ter na koncu v razburljivi končnici tudi strli njihov odpor. Zmagoviti gol je v zadnjih sekundah dosegel mladi srbski reprezentant Perić.

»Še enkrat več se je pokazalo, da je Ormož zelo neugodna ekipa. Nanjo smo se dobro pripravili, kar se je predvsem videlo v prvem polčasu tekme. Igrali smo hitro, brez napak v napadu in vodili s štirimi zadetki razlike. V drugem delu smo imeli težave z realizacijo in tako Ormožu ponudili priložnost za zmago, vendar se je na srečo na koncu obrnilo v naš prid. Ti dve točki sta bili res prigarani in sedaj se lahko v miru pripravimo na tekmo z Ribnico,« je povedal strelec šestih golov Nik Ćirović.

Že v petek je močno okrepljeni Slovan pod vodstvom Uroša Zormana zmagal v Slovenj Gradcu. Trimo, neuspešen v kvalifikacijah za evropsko ligo – v Limogesu je izgubil s 24:35 (doma zmagal z 32;28) – je že v sredo ugnal Sviš.

Izidi 1. kola lige NLB:

Celje Pivovarna Laško – Jeruzalem 30:29; Ćirović 6, Rakita 5; Pungartnik 7, Hebar in Lukman po 5)

Urbanscape Loka – Gorenje 26:26 (Dolenc 9, Batagelj 5; Sokolič 8, Pipp 4)

Koper – Krško 34:27 (Muminović 9, Bašić 6; Baznik 5)

Sviš – Trimo 27:30 (Stopar 5; Didovič, Pipp, Miklavec, Cingesar, Krešić in Jurečič po 3)

Krka – Ribnica 32:21 (Stanojević 8, Nikolić 7; Planinšek 5)

Slovenj Gradec – Slovan (Cvetko, Eskeričić 5; Slatinek Jovičič 6, Ljevar 5)