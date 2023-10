Radičevićeva in Arenhartova v srhljivki v Tivoliju premagali urok Vipersa

Kakšna drama v derbiju EHF lige prvakinj v Tivoliju! Rokometašice Krima Mercatorja so odigrale sanjski prvi polčas proti trikratnim zaporednim evropskim prvakinjam iz ekipe Vipers Kristiansand (15:9), v drugem pa doživele mrk in zaostale z 20:23, na koncu pa po treh zaporednih golih Jovanke Radičević in obrambah Barbare Arenhart iztržile veliko točko. Bilo je 24:24 (statistika). Tako se je končal niz desetih zmag Norvežank proti Ljubljančankam, ki bodo v soboto gostovale pri Rapidu iz Bukarešte.

Krim Mercator: Vipers Kristiansand 24:24 (15:9) Dvorana Tivoli, gledalcev 4000, sodnika Budzal in Zahradnik (Slovaška).

Krim: Arenhart 2, Vojnović; Radičević 6 (2), Stanko, Pineau, Mavsar 4 (2), Spreitzer, Klemenčič, Zulić 3, Varagić 3, Ngombele, Lazović 1, Brnović 3, Rosiak 1, Abina, Grbić 1; Kristiansand: Börjesson, Lunde; Sercien-Ugolin, Andersen, Roberts 4, Waade, Vjahireva 6, Hove, Hesselberg 2, Tchaptchet Defo 1, Arcos Poveda, Tomac, Abbingh 1, Naes Andersen 2, Schulze 2, Knedlikova 6 (5); sedemmetrovke: Krim 4 (4), Kristiansand 5 (5); izključitve: Krim 6, Kristiansand 12.

Krim je izgubil deset tekem zapored proti Vipersu. Premagal ga je samo leta 2016 v pokalu pokalnih zmagovalk. Danes je sijajno odprl tekmo v Tivoliju, kjer je bilo na tekmi tedna po izboru EHF zelo dobro navijaško vzdušje. Ljubljančanke so dosegle prve tri gole, krožna napadalka Tatjana Brnović pa je povišala na 9:4 in gostujočega trenerja Tomáša Hlavatýja, ki je zamenjal uspešnega Oleja Gustava Gjekstada, prisilila v minuto odmora.

Itana Grbić je s strelom pod roko zadela za 11:5, še tretja Črnogorka Radičevićeva pa je bila s 7 metrov uspešna za 12:5. Ob koncu prvega polčasa so Norvežanke minimalno zmanjšale zaostanek in ob odmoru je bilo zelo lepih 15:9. V vratih je s sedmimi obrambami in dvema goloma blestela Arenhartova, na desnem krilu pa je bila ob koncu učinkovita Alja Varagić, ki je dosegla dva gola. V odsotnosti Darje Dmitrijeve je napad dobro vodila Nina Zulić, strelka treh zadetkov. Pri Vipersu je legendarna vratarka Katrine Lunde ubranila le dve žogi, ruska zvezdnica Anna Vjahireva pa dosegla le dva zadetka. Krimova obramba je bila granitna!

Dragan Adžić je bil na trnih. FOTO: RK Krim

V drugem polčasu pa obratna slika. Prvo ofenzivo »gadinj« so krimovke odbile ter se po delnem izidu 1:4 vrnile na plus 6, ko je zadela Aleksandra Rosiak za 19:13. Potem pa popoln mrk Krima, ki iz igre ni zadel 20 minut (edini gol je dosegla s 7 metrov Tamara Mavsar) in gostje so naredile delni izid 10:1 ter ušle na 23:20. Napad je bil brez idej, obramba pa je bila dovolj čvrsta, da ni bila tekma odločena že pred končnico.

V igri z dvema igralkama več je Radičevićeva končala strelsko sušo, potem pa zabila še dva gola s krila za 23:24, točko pa je tigricam prinesla Varagićeva. Arenhartova je ubranila strel, toda Zulićeva je naredila prekršek v napadu. Norvežanke so imele zadnji napad, vendar jim je zmanjkalo časa in končalo se je z delitvijo točk.

Krim ima v skupini B tri zmage, poraz in neodločen izid. V soboto bo gostoval v Romuniji.

Skupina B:

Sobota:

Ikast – Zaglebie Lubin 41:29 (21:15)

Krim Mercator – Vipers Kristiansand 24:24 (15:9)

Nedelja:

16.00 Metz – Rapid Bukarešta

16.00 Esbjerg – Ferencvaros