V Ajdovščini po dobre občutke za Innsbruck

Slovenske rokometašice se od ponedeljka pripravljajo na hitro bližajoče se evropsko prvenstvo, danes pa jih čaka edini test pred odhodom v Innsbruck. Ob 18. uri se bodo v Ajdovščini pomerile s Črnogorkami, rojakinjami selektorja Dragana Adžića, ki so jih aprila premagale v odločilni tekmi za uvrstitev na OI.

Toda naša reprezentanca je povsem drugačna kot v Ulmu in težko se bo na euru prebila v glavni del na Dunaju. Ne samo, da so zbogom dresu z državnim grbom rekle izkušene Ana Gros, Tamara Mavsar, Alja Varagić in Amra Pandžić, tokrat Adžić ne bo mogel računati na Elizabeth Omoregie, pa tudi ne na Emo Hrvatin in Neno Črnigoj, ki sta poškodovani, ter Valentino Klemenčič, ki se je odpovedala nastopu iz osebnih razlogov.

Kljub temu Adžić, ki je izgubil službo pri Krimu Mercatorju, verjame, da bo mlada energija prinesla rezultate in nadaljevanje nastopanja na velikih tekmovanjih. Delo ne bo lahko. Černigojeva in Hrvatinova sta bili med glavnimi igralkami, ki so nedavno v Poreču presenetljivo premagale Hrvaško in obudile upanje na svetlo prihodnost. Barbara Lazović, še ena olimpijka, je končala kariero.

»Prvi dnevi na reprezentančnih pripravah so vedno posebni. Dekleta pridemo na zbor nasmejana in polna energije. Verjamem, da bo v našem primeru tako tudi vse do začetka evropskega prvenstva in tudi na njem. Želim si, da zadržimo pozitivno energijo, na treningih smo se borile in kazale veliko voljo. Reprezentanca vsaki izmed nas pomeni nekaj velikega. Če vsaka izmed nas v sebi ne bi imela nekaj več, ne bi bila del te ekipe. Tudi zato smo željne dokazovanja v slovenskem dresu, še vedno pa smo na koncu ekipa, ki lahko le skupaj napravi dober rezultat,« je za RZS povedala Erin Novak, ki jo čaka veliko večja vloga, kot je je bila vajena do sedaj.

Nosilke ekipe bodo Tjaša Stanko, Nataša Ljepoja, Ana Abina, Maja Vojnović, Maja Svetik. Nina Zulić po porodu še ni nared za največje napore.

V Innsbrucku bodo tekmice za dve mesti Norveška, Avstrija in Slovaška. Prvenstvo se bo začelo 28. t. m.