RZS: Pice so bile naročene v mehurčku

Dragan Gajić je na twitterju odgovoril znanemu rokometnemu viru Rasmusu Boysenu, ki je zapisal, da je malce smešno, da se Slovenci pritožujejo, glede na to, da so naročali pice od zunaj. »Sam nisem naročil pice. Niti je niso fantje, ki so (nekateri) še vedno bolni. Tako, da bi mogoče bila boljša ideja, da bi si vsi naročili pice. Saj ti fantje niso imeli težav. Kolikor vem, so bile pice naročene v HOTELSKI RESTAVRACIJI, tako da je nekoliko smešno nekaj govoriti in ne imeti vseh informacij. Ne me razumeti narobe, ne namigujem ničesar, samo podajam dejstva,« pravi Gajić.

Mnogim fantom je bilo med tekmo slabo. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Fantje kričali od bolečin

Rokometna zveza Slovenije se je odzvala na trditve, da je bila moška reprezentanca sama kriva za prebavne motnje na tekmi proti Egiptu, po kateri je izpadla s svetovnega prvenstva. Zaradi želodčnih težav so manjkaliin, kar 12 igralcev naj bi bilo zastrupljenih s hrano.Direktor danske reprezentanceje zatrdil, da so Slovenci naročali pice od zunaj in jedli solato iz solatnega bara, ki je bila oprana s tamkajšnjo vodo. Dodal je, da je smešno, da se Slovenci pritožujejo nad organizacijo in da ima tudi fotografije, s katerimi lahko podkrepi svoje trditve.»Danska televizija TV 2 je objavila pogovor, v katerem je direktor njihove članske reprezentance Morten Henriksen zatrdil, da je slovenska moška reprezentanca sama odgovorna za zastrupitev s hrano svojih rokometašev. Zgodbo so povzeli tudi številni ostali mediji. Na to temo na Rokometni zvezi Slovenije podajamo uraden odgovor, s katerim očitke direktorja danske reprezentance, gospoda Henriksena, zavračamo. Posamezni igralci so si resda naročili pico, a je bilo naročilo opravljeno v hotelski restavraciji, znotraj organiziranega mehurčka v Kairu, saj nihče, ki ni bil testiran in torej del mehurčka, ni mogel v hotel. In ravno tako nihče ni mogel izven hotela. Do neljubih težav je v vsakem primeru prišlo znotraj mehurčka. Zato s tem zapisom zaključujemo polemiko in se bomo raje posvetili pripravam na naslednje izzive, ki nas čakajo že zelo hitro,« so sporočili z RZS.Slovenije je SP končala na devetem mestu. Reprezentanca se je v Ljubljano vrnila sinoči.RZS je v včerajšnjem pismu, ki ga je poslala tudi na IHF, med drugim zapisala: »Pa to ni bila "virozica". Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja. Prek noči sta obležala Staš Skube in Dragan Gajić, tik pred tekmo se je v garderobi od bolečin v lastnih izbljuvkih sesedel in bil prepeljan nazaj v hotel naš največji in najmočnejši mož Blaž Blagotinšek. Kar devet fantov pa se je kljub slabemu počutju odločilo vztrajati zase, za ekipo, za preboj v četrtfinale.«