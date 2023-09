Še dve veliki želji šampionke: s Krimom na F4 in slovo na OI v domačem Parizu

Ena najboljših rokometašic, ki so kdaj oblekle dres Krima Mercatorja, je Allison Pineau. Toda francoska zvezdnica, evropska, svetovna in olimpijska prvakinja ter najboljša igralka na svetu leta 2009, ko jih je imela 20, nikdar ni bila deležna posebne pozornosti v Sloveniji. V prvi zgodbi je sredi sezone 2014/15 čez noč zapustila Stožice, v drugi, od leta 2021, pa so jo pestile mnoge poškodbe. Zdaj je spet ena glavnih adutinj trenerja Dragana Adžića in pomembna figura ob zmagi proti Esbjergu na zadnji tekmi EHF lige prvakinj. Štiriintridesetletna Parižanka verjame, da bo Krim v soboto v Stožicah pokazal še boljšo igro in na kolena spravil tudi Ferencvaros.

Pred sezono smo ugibali, ali boste ostali na Krimu in sploh nadaljevali kariero, pa dobili informacijo, da boste imeli dvojno vlogo, igralke in članice ekipe za trženje in družbena omrežja. Kakšen je načrt?

Moja vloga je podobna kot lani, čeprav sem drugi del sezone izpustila zaradi poškodbe, se je pa razvila v to smer, da sem vpletena tudi v zakulisje dogajanja. To je zame korak naprej, dodaten izziv. Upam, da bom s svojimi zamislimi in energijo klubu prinesla nekaj novega. Začeli smo že delati in prvi vtisi so zelo dobri.

Allison Pineau je zelo zgovorna pred mikrofonom. FOTO: RK Krim

Boste ostali v Ljubljani, ko boste končali športno kariero?

Takšen je dogovor, ampak nič ni podpisano. Bomo videli, o tem se bomo pogovorili v prihodnjih mesecih. Rada bi se osredotočila predvsem na svoje igranje. Kariero bom končala po olimpijskih igrah v Parizu in potem bomo videli, kako naprej. Tukaj se dobro počitim, rada imam klub, mesto in Slovenijo, okrog mene so čudoviti ljudje. Prezgodaj pa je še govoriti o tem, kako bo.

Omenili ste OI, gotovo je vaša največja motivacija, da se posloviti na spektaklu v domačem Parizu, mar ne?

Ta misel me žene naprej. Pa tudi dejstvo, da je liga prvakov edino tekmovanje, ki ga še nisem osvojila. Sanjsko bi bilo, če bi mi to uspelo s Krimom in bi potem šla še na olimpijske igre. O tem res sanjam.

Allison Pineau je čez poletje trdo delala s kondicijskim trenerjem. FOTO: Jure Eržen

Videli ste že veliko sveta, s Francijo bili na vseh celinah, zamenjali kopico klubov in držav. Jih sploh znate našteti?

Nisem štela, kakšnih šest, sedem držav? Da vidimo: bila sem v Makedoniji (Vardar, 2013-14; op. p.), Romuniji (Oltchim Valcea 2012-13, Baia Mare 2015-16), Črni gori (Budućnost, 2020-21), dvakrat na Krimu, pa več francoskih klubih (Metz, Nimes, Brest, Pariz). Mislim, da je to – to. Pet.

To je vaša druga zgodba v Sloveniji. V prvi ste skrivnostno izginili, zdaj ste trdno zasidrani tukaj. Kako se je Krim spremenil v teh letih, ko vas ni bilo?

Ko sem prvič prišla, je bil klub v zares slabem stanju. Znašel se je v finančni krizi, dolgovih, boril se je za preživetje. Od takrat je močno zrasel. Prvič, najbolj pomembno je, da je sploh obstal. V ženskem rokometu smo večkrat videli, da se klubi niso izkopali iz takšnih težav in propadli. Tako je bilo ne nazadnje z Vardarjem. Zdaj je Krim spet stabilen in organiziran na najvišji ravni. To je dobro za evropski rokomet in rokomet v Sloveniji še posebej. Vemo, da je Krim edini klub, ki je sodeloval v prav vseh sezonah lige prvakinj. Sreča, da se ta lepa tradicija ni klavrno končala. Ni lahko preživeti v tej džungli, ampak kdor preživi, ima še močnejše temelje. Saj veste, kar te ne ubije, te okrepi.

Allison se dobro znajde tudi v napadu. FOTO: RK Krim

Videli smo, da niste le napol igralka tukaj. Proti Esbjergu ste bili poveljnica obrambe, pa tudi v napadu pokazali nekaj lepih potez in tudi zabili pomemben gol. Kako se počutite?

Prejšnja sezona je bila težka zame. Med poletjem sem trdo delala z osebnim trenerjem. Po pripravah na Rogli sem imela nekaj težav s kolenom, ampak zdaj je bolje. Zdrava sem in pripravljena. Vsi vedo, da so moj cilj olimpijske igre in naredila bom vse, da mi uspe. Upam, da boste na prihodnjih tekmah videli še boljšo različico Allison Pineau.

Že v soboto bo moral biti ves Krim še boljši, ko se bo pomeril z zadnjim finalistom LP Ferencvarosem, ki je izgubil uvodni dve tekmi ...

Najslabše je, ko ti v goste pride močan klub, ki se želi izkopati iz krize. Ferencvaros bo kot ranjena zver, ki bo želela zasaditi kremplje v naše meso. Moramo biti pripravljene na vse, težko borbo. Računam na zmago, težave prepuščamo Madžarkam. Vsem moramo pokazati, da v tej sezoni nikomur ne bo lahko v naših Stožicah.

Alison Pineau je na Krim prvič prišla leta 2014. FOTO: Aleš Černivec

Kot ste rekli, želite slovo na OI. Imate kakšen dogovor z zvezo ali selektorjem? Na nazadnje ste četrta igralka po številu nastopov na večni lestvici francoske reprezentance z 273.

Nimam. Vse bo povedalo igrišče. Če bom dovolj dobra, bom dobila klic, drugače ne. Vse je na meni, moram dokazati, da sem še vedno sposobna igrati na najvišji ravni. Res bi se rada poslovila v mojem Parizu.

Toda rojeni ste v Chartresu ...

Drži, toda preselili smo se v Pariz, ko sem bila stara eno leto. Odraščala sem v Parizu in se imam za Parižanko.

Torej z znano številko 75 na registrski tablici?

No, pravzaprav sem iz okrožja Bourse. To je tako kot denimo Rudnik v Ljubljani. Naša številka je 94.

Kaj domotožja? Ste v Ljubljani sami?

Sama. Navajena sem po toliko letih življenja v tujini. Zame je najbolj pomembno, da sem srečna, da delam, kar imam rada. Ni pomembno, kje. Seveda imam rada svojo domovino, sem ponosna Parižanka, vem, kaj lahko Parizu ponudi v dobrem in slabem. Ampak sem tudi velika popotnica. Zame ni pomembno, ali sem v Sloveniji ali Singapurju. Kamor koli grem, se vedno najdem, rada živim hitro in s strastjo.

Allison Pineau opaža velike premike na Krimu. FOTO: Ljubo Vukelič

Kakšna posebna strast zunaj rokometa?

Potovanja, odkrivanje novih stvari. Rada se preizkušam tudi v drugih športih, recimo tenisu, imam veliko konjičkov.

Vzorniki?

Omeniti moram atletinjo Marie-José Pérec, ki je osvojila tri zlate kolajne na OI in bila tudi svetovna in evropska prvakinja na 400 metrov. Prihajava z istega otoka Guadeloupe na Karibih. Sem tudi oboževalka Michaela Phelpsa in Novaka Đokovića.

Nikola Karabatić?

V rokometnem smislu že.

Kylian Mbappe?

Niti približno.