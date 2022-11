Skandinavski derbi Norvežankam, naslednjim tekmicam Slovenk

Norveške rokometašice še naprej meljejo svoje tekmice na evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Po treh zanesljivih zmagah v skupinskem delu proti Hrvaticam, Švicarkam in Madžarkam so na svoji prvi tekmi glavnega dela v Ljubljani premagale še Švedinje s 27:25. Na drugi tekmi v ljubljanski skupini I je Danska premagala Hrvaško s 26:17.

Ponedeljkove tekmice slovenskih rokometašic - njun medsebojni obračun se bo v Stožicah pričel ob 18. uri - iz Norveške so prvič na letošnjem turnirju naletele na enakovredne tekmice, v sosedskem obračunu pa so odpor Švedinj zlomile šele v drugi polovici tekme.

Pri Norvežankah, sicer 8-kratnih evropskih prvakinjah, sta bili najbolj učinkoviti Henny Ella Reistad s sedmimi in Vilde Ingstad s šestimi goli, pri Švedinjah pa Jenny Carlson z devetimi in Linn Blohm s sedmimi zadetki. Igralka tekme je bila 42-letna norveška vratarka Katrine Lunde.

Danske rokometašice so dosegle drugo zmago v glavnem delu tekmovanja. V četrtek so po hudem boju ukanile Madžarke z 29:27, danes pa niso imele večjih težav proti Hrvaticam. Za zanesljivo zmago sta največ golov prispevali Kristina Jörgensen (5) in Mie Enggrob Hojlund (4), pri Hrvaticah je bila najbolj učinkovita Katarina Pavlović (6).

V nedeljo bosta na sporedu dve tekmi v skupini II v Skopju, para sta Nizozemska - Španija (18.00) in Francija - Črna gora (20.30).