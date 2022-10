Slovencem iz težav pomagali tudi vojaki

Slovenska moška rokometna reprezentanca je po BiH premagala še Kosovo v kvalifikacijah za EP 2024, v Prištini je bilo 29:24 (14:12). Šest golov je iz šestih strelov dosegel Blaž Janc, pet jih je dodal Aleks Vlah. Naslednja akcija za reprezentanco selektorja Uroša Zormana bo januarsko svetovno prvenstvo na Poljskem.

Slovenija na svojem drugem dvoboju v tem tednu ni prikazala navdušujoče predstave, v celoti pa je izpolnila svojo nalogo. V prvem kvalifikacijskem ciklu je dosegla dve zmagi in se približala zaključnemu turnirju stare celine, ki bo med 10. in 28. januarjem 2024 v Berlinu, Hamburgu, Münchnu, Düsseldorfu, Kölnu in Mannheimu.

Slovenci so se v garderobi pomenili in v drugem polčasu zaigrali boljše. FOTO: RZS/Facebook

Slovenija se bo po uvodnih zmagah v tem tednu v nadaljevanju kvalifikacij v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BiH v gosteh in Kosovom na domačem igrišču.

Ključno je bilo obdobje ob koncu prvega polčasa, ko so Slovenci s tremi goli Domna Makuca naredili delni izid 5:0 in po 9:12 ušli na 14:12, v drugem delu pa samo še dokončali delo. V pomoč jim je bila skupina 50 slovenskih vojakov na mirovni misiji na Kosovu, ki je spodbujala svoje rojake, zlasti, ko je vzklikala: »Drži obrambo!«