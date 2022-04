Slovenci bodo morali zmagati v Srbiji

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem 2023 v Celju izgubila proti Srbiji z 31:34 (16:20). Povratna tekma bo v soboto, 16. aprila, v Kragujevcu.

Slovenci v tem dvoboju ne morejo računati na poškodovanega stebra obrambe in visokoraslega krožnega napadalca Blaža Blagotinška, v primerjavi z marčevskima tekmama z Italijani pa sta v kadru Blaž Janc in Borut Mačkovšek.

Skupni zmagovalec slovensko-srbskega obračuna se bo uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.