Slovenci se borijo z Vikingi

Slovenska moška rokometna reprezentanca je uspešno začela evropsko prvenstvo v Nemčiji. Potem ko je uvodoma – resda po hudem boju – strla odpor izbrane vrste Ferskih otokov (32:29), je v drugem kolu prepričljivo odpravila še Poljsko (32:25).

V današnjem tretjem kolu se bo izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana v Berlinu merijo z Norvežani za prvo mesto v skupini D in boljše izhodišče v nadaljevanju 16. prvenstva stare celine. Vikingi so si po zanesljivi zmagi nad Poljaki (32:21) privoščili spodrsljaj proti Fercem, proti katerim so iztržili zgolj neodločen izid (26:26).

V današnji prvi tekmi skupine so bili Poljaki z 32:28 (15:15) boljši od Ferskih otokov.