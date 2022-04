Slovenke dobile tekmice: v Celju tudi Švedska, Srbija in Danska

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je dobila tekmice na evropskem prvenstvu, ki ga bo med 4. in 20. novembrom Slovenija gostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo. Slovenke bodo v predtekmovalni skupini B v Celju igrale s Švedinjami, Srbkinjami in Dankami, je določil današnji žreb v Ljubljani.

Skupinski del letošnjega zaključnega turnirja bo v Ljubljani, Celju, Skopju in Podgorici, drugi del tekmovanja v Ljubljani in Skopju, najbolj prestižne in odločilne tekme pa bodo v ljubljanski dvorani Stožice.

V Sloveniji bodo igrale v Ljubljani in Celju

Slovenija bo v skupini B v Celju tako igrala s Švedsko, Srbijo in Dansko, Severna Makedonija bo nosilka skupine C v Skopju, tam bodo še Nizozemke, Romunke in Francozinje. Črna gora je v skupini D v Podgorici za tekmice dobila Nemke, Španke in Poljakinje, Madžarska pa bo igrala v skupini A v Ljubljani skupaj s Hrvaško, Švico in Norveško.

Evropsko prvenstvo za ženske :

skupina A (Ljubljana): Madžarska, Hrvaška, Švica, Norveška;

skupina B (Celje): Slovenija , Švedska, Srbija, Danska;

skupina C (Skopje): Severna Makedonija, Nizozemska, Romunija, Francija;

skupina D (Podgorica): Črna gora, Nemčija, Španija, Poljska.