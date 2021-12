Branka Zec igrala z zlomljenim palcem, zdaj bo le še navijala

Kot so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS), si je vratarka Branka Zec zlomila in poškodovala vezi palca leve roke, zato jo čaka večtedensko okrevanje. Slovenke sicer danes ob 15.30 čaka prva tekma drugega dela SP proti Rusiji. Potem ko si je 35-letna Ljubljančanka aprila hudo poškodovala koleno in se na igrišča vrnila tik pred SP, jo sedaj znova čaka daljši premor. Do nesrečnega dogodka je prišlo zgodaj v prvem polčasu odločilne tekme Slovenije proti Angoli, ko je eden izmed strelov slovensko vratarko zadel v prst.

Kljub bolečinam je Zeceva – z izjemo nekaj uvodnih minut na začetku drugega polčasa – med vratnicama ostala do konca tekme in tako pristavila levji delež k neodločenemu izidu, ki je slovensko vrsto popeljal v drugi del tekmovanja. Zdaj bo Ljubljančanka še nekaj dni ostala v Španiji in z roba igrišča skušala kar najbolj pomagati reprezentanci s svojimi izkušnjami in pozitivno osebnostjo, so še sporočili iz RZS.

Selektor Dragan Adžić se je po nesrečnem dogodku odločil, da ekipi v Španiji priključi dve dodatni rokometašici. Na Iberski polotok je vpoklical desno krilno rokometašico Živo Čopi ter krožno napadalko Manco Jurič, ki sta z ekipo v Laškem trenirali vse do odhoda na tekmovanje. Čopijevo v Španiji reprezentanca pričakuje tik pred tekmo z Rusinjami, Juričeva pa bo pripotovala v petek.

»Branka je praktično celotno tekmo odigrala s težko poškodbo palca. Izredno smo ji hvaležni za to. Sredine preiskave so pokazale, da bi bilo tveganje ob nadaljevanju nastopov enostavno preveliko in da mora predčasno končati nastope. Sedaj imamo na golovi črti na voljo Amro Pandžić in Majo Vojnovič,« je pojasnil Adžić.

Rusinje z Bodnjevo zdaj še večji zalogaj

Po dnevu premora ekipo že v četrtek čaka izjemno zahtevna naloga v skupini 1, v Granollersu se bo ob 15.30 pomerila z imenitno Rusijo. Slovenska reprezentanca je na minulih evropskih in svetovnih prvenstvih znala presenetiti mednarodno javnost po zmagah nad rokometnimi velesilami, po odmevnih triumfih pa so sledili vratolomni padci. Na letošnjem mundialu v Španiji je končno premagala urok skupinskega dela in se prebila v drugi del tekmovanja.

Slovenke so v skupinskem delu v predmestju Barcelone osvojile tri točke. Na uvodni tekmi so premagale Črnogorke z 28:18, na drugi tekmi izgubile proti Francozinjam z 18:29, na tretji pa so se z Angolkami razšle z neodločenim izidom 25:25. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi se bodo v drugem delu najprej v današnjih popoldanskih urah pomerile z izjemno močnimi Rusinjami, ki jih vodi nekdanja krožna napadalka Krima Ljudmila Bodnjeva. V soboto jih čakajo Poljakinje, v ponedeljek pa še Srbkinje.

Rusija je svojo moč pokazala že v skupinskem delu tekmovanja. Najprej je premagala Kamerun s 40:18, nato Poljsko s 26:23, v odločilni tekmi za prvo mesto pa še Srbijo z 32:22.

V skupini 1, ki bo od danes do 13. decembra v Granollersu, so si najboljši izhodiščni položaj za preboj v četrtfinale izborile papirnate favoritinje iz Francije in Rusije, ki bodo drugi del začele s štiri točkami, Slovenke in Srbkinje z dvema, Črnogorke in Poljakinje pa brez njih.