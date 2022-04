Slovenke niso zmogle streti črnogorskega oreha

Slovenske rokometašice so na peti tekmi reprezentančnega pokala EHF doživele poraz proti Črni gori, ki je bila v Stožicah boljša s 33:28 (11:12)). Deset golov kapetanke Ane Gros ni bilo dovolj za reprezentanco Dragana Adžića, ki bo za konec turnirja reprezentanc, neposredno uvrščenih na letošnje evropsko prvenstvo v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji, v nedeljo gostovala v Podgorici.

Slovenija : Črna gora 28:33 (12:11) Arena Stožice, gledalcev 400, sodnici: Duplij in Pobedrina (Ukrajina).

Slovenija: Vojnović, Pandžić, Gros 10 (5), Omoregie 1, Žabjek, Stanko 3, A. Abina, Zelnik, Mavsar 4, Mrmolja, Ljepoja 4, Zulić 2, Varagić 1, Beganović 1, Gomilar Zickero 1, Kramar 1; Črna gora: Rajčić, Batinović 2, Radičević 9 (1), Pletikosić, Mugoša, Ujkić, Ašanin, Malović 3, Premović, Brnović 1, Ramusović 4, Raičević 4, Pavičević 2, Kepić, Grbić 8, Vukčević; sedemmetrovke: Slovenija 5 (5), Črna gora 1 (1); izključitve: Slovenija 8, Črna gora 12.

Slovenija je pred današnjo tekmo dvakrat premagala Severno Makedonijo (29:28 in 27:20) ter dvakrat izgubila z Norveško (21:26 in 17:29).

Slovenke so zelo dobro začele tekmo pred skoraj praznimi tribunami, Amra Pandžić je bila razpoložena v vratih, Tamara Mavsar se je ob vrnitvi s porodniške z lepim lobom hitro vpisala med strelke in na semaforju je pisalo 5:2. Toda gostje, ki so še dobro pomnile poraz z 18:28 na decembrskem SP v Španiji, so vrnile udarec in po prvi četrtini izenačile na 7:7. Tekma je odtlej šla gol za gol, za enega pa so ob odmoru vodile Slovenke.

V drugem delu so evropske prvakinje iz leta 2012, ko so pod Adžičevem vodstvom tudi osvojile srebro na OI v Londonu, zasukale izid s prvim vodstvom s 14:13. Slovenke so imele težave v napadu, strelsko sušo pa je s prvim golom prekinila Tjaša Stanko z novim izenačenjem, za novo slovensko vodstvo pa je poskrbela iznajdljiva krožna napadalka Nataša Ljepoja.

Slovenke so se predstavile v majicah novega sponzorja RZS. FOTO: Voranc Vogel

Adžićeva kolegica in njegova nekdanja varovanka Bojana Popović je dobro pripravila ekipo, ki je vsiljevala hiter ritem in dosegala lahke gole, medtem ko so Slovenke dolgo pripravljale napade in na silo zaključevale akcije. Pri zaostanku z 17:19 je moral Adžić 20 minut pred koncem zahtevati minuto odmora.

V Ljubljani so 197 dni pred otvoritvijo EP zagnali odštevalnik. FOTO: Aleš Cipot/playwithheart.eu

Njegovi nasveti so obrodili sadove, Stankova in Nina Zulić sta zadeli v polno za izenačenje. Toda gostje so imele več razpoloženih igralk in znova ušle za dva gola. Stik je držala le Grosova, ki je z osmim golom znižala na 23:24. Ni pa imela dovolj razpoloženih soigralk

Za Črnogorke je devet zadetkov dosegla veteranka Jovanka Radičević, bodoča zvezdniška okrepitev Krima Mercatorja. V ključnih trenutkih se je izkazala tudi začasna krimovka Tatjana Brnović in pri 23:26 so imele Črnogorke deset minut pred koncem že obetavno prednost.

Dopoldne so sicer v stari Ljubljani zagnali odštevalnik do začetka eura, manjši slovesnosti so prisostvovali predsednik RZS Franjo Bobinac, ljubljanski župan Zoran Janković in reprezentanča kapetanka Ana Gros.

Nina Zulić je dosegla dva gola. FOTO: Voranc Vogel

Slovenke bodo v nedeljo v Podgorici nastopile oslabljene, manjkalo bo pet igralk Krima, ki začenjajo priprave na četrtfinale lige prvakinj proti Kristiansandu, v Črno goro verjetno ne bo odpotovala tudi Liza Omoregie, ki jo s CSM Bukarešto prav tako čaka boj za F4 v Budimpešti.