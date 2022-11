Slovenke po sijajni zmagi v en glas: Nič več simpatične poraženke

V nadaljevanju preberite:

Sanjski začetek 15. evropskega prvenstva za slovenske rokometašice! Na prvi tekmi v vlogi gostiteljic velikega tekmovanja so premagale trikratne evropske prvakinje in favoritinje skupine B iz Danske z 28:26. Kljub izjemni predstavi pa še ni prišel čas za evforijo, še vedno se lahko zgodi, da bodo pristale na zadnjem mestu in končale nastop v predtekmovanju kot že večkrat doslej. Bodo pa imele jutri proti Švedski že priložnost, da si rezervirajo mesto v Stožicah in napovejo boj za visoka mesta. Kdo je blestel, kaj so povedale igralke in selektor Dragan Adžić?