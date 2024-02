Slovenke prejele francosko zaušnico; Dragan Adžić: Mora biti zdravilna

Slovenske rokometašice so si obetale, da bodo v polni Rdeči dvorani presenetile Francozinje in v večjem delu prvega polčasa so bile res konkurenčne favoritinjam, ampak v nadaljevanju so svetovne in olimpijske prvakinje pokazale moč in prišle do zanesljive in (pre)visoke zmage v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Bilo je 20.35 (11:13). Reprezentanci se bosta srečali tudi v nedeljo v Orleansu.

Ana Gros: »Prvi polčas je bil soliden, žoga je tekla, obramba držala. V drugem pa ... Kot bi nehale boriti, imele smo ogromno izgubljenih žog, Francozinje pa so nas 'skontrirale'. Ravno to, kar smo rekli, da si ne smemo dovoliti, smo delali. Ptretekle so nas, žal. Prejeli smo zaušnico, ki je dobrodošla v luči april. Že v nedeljo moramo v Franciji popraviti vtis.«

Slovenija: Francija 20:35 (11:13) Rdeča dvorana, gledalcev 1750, sodnici Praštalo in Balvan (BiH).

Slovenija: Vojnović, Pandžić, Klemenčič 1, Gros 6 (2), Omoregie 1, Marković, Spreitzer, Stanko, A. Abina 1, Mavsar 2, Ljepoja 4, Varagić 4, Lazović, Svetik 1, Hrvatin, E. Abina; Francija: Glauser, Sako, Nocandy 3, Toublanc, Valentini 2, C. Lassource 4, Zaadi 2, Flippes 5, Kanor 2, Horacek 3 (1), D. Lassource, Foppa 3, Nze Minko 4, Granier 5, Bouktit 2, Grandveau; sedemmetrovke: Slovenija 3 (2), Francija 1 (1); izključitve: Slovenija 0, Francija 4.

Razprodana velenjska dvorana je ponudila odlično kuliso za derbi skupine 4, slovenski selektor Dragan Adžić pa je lahko računal na vse najboljše igralke, prvič po EP 2022 tudi na Elizabeth Omoregie. Kljub temu je igro sprva vodila Tamara Mavsar in šlo ji je dobro od rok. Še boljše kapetanki Ani Gros, ki je po 11 minutah dosegla gol za vodstvo s 6:4. Navijači so bili na nogah, toda Francozinje so po 5:7 (Valentina Klemenčič) uvidele, da je vrag vzel šalo, strnile obrambo, naredile delni izid 5:1 in na odmor odšle z dvema zadetkoma prednosti.

Slovenke niso bile kos Francozinjam. FOTO: Črt Piksi

Drugi polčas je razgalil mnoge slabosti domače ekipe, ki je začela nizati napake in po treh četrtinah tekme zaostala že z 18:27, na koncu pa doživela pravo zaušnico z minus 15. Zasedba legendarnega selektorja Olivierja Krumbholza je tako potrdila, da gre za najboljšo ekipo na svetu ta čas.

Dragan Adžić: »Ni izgovorov. V tem trenutku nismo pripravljeni na takšne tekme, niti igralno niti mentalno. Aprila moramo biti veliko boljši, približno takšni, kot smo bili prvih 20 minut. Za to potrebujemo vsaj 10 do 12 razpoloženih igralk, danes jih nismo imeli niti pol toliko. Prava klofuta, ki nas boli. Mene kot največjega krivca še najbolj. Odigrali smo morda najslabšo tekmo, odkar sem selektor. To je bila lekcija, ki mora biti zdravilna. Če bo tako, bomo rekli pravočasna.«

Slovenke, ki so sposobne več, pa so dobile informacije, na čem bodo morale delati do aprilskih kvalifikacij za olimpijske igre. V Ulmu se bodo takrat merile z Nemčijo, Paragvajem in Črno goro.

Nataša Ljepoja: »Nismo zagrabile priložnosti v drugem polčasu. Začele smo ga 'lomiti', tekmicam dobesedno dajale žoge v roke. Proti reprezentanci, kot je Francija, si tega ne smeš privoščiti, ker kaznuje vsako napako. Vsaka od nas je razočarana, saj poraz za 15 golov ni realen. Ko bomo pogledali video in analizirali napake, bomo lahko začeli graditi naprej.«

Za nastop na EP 2024 se jim ni bati, saj so v prvem ciklu že visoko premagale nekonkurenčni Latvijo in Italijo. Za Slovenijo je Grosova dosegla šest golov, Alja Varagić in Nataša Ljepoja sta dodali po štiri. Ne glede na razočaranje je občinstvo dekleta nagradilo z aplavzom, kar je lahko dobra spodbuda za naprej.