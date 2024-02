Slovenija lovi spektakel v Parizu

Selektorja članskih rokometnih reprezentanc Uroš Zorman in Dragan Adžić sta na novinarski konferenci v muzeja bančništva Slovenije predstavila seznama igralcev in igralk za kvalifikacijska turnirja za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Adžić tudi za kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo 2024. Moška reprezentanca se bo med 14. in 17. marcem v španskem Granollersu pomerila s Španijo, Brazilijo in Bahrajnom, ženska pa med 11. in 14. aprilom v nemškem Neu Ulmu z Nemčijo, Črno goro in Paragvajem. Na obeh turnirjih bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti.

Na Zormanovem seznamu ni nobenih večjih presenečenj, pod zastavo je poklical svoja najmočnejša rokometna orožja. Od prvokategornikov bo v predmestju Barcelone manjkal že dlje časa poškodovani Domen Makuc, v primerjavi z nedavnim evropskim prvenstvom v Nemčiji, kjer so slovenski rokometaši zasedli šesto mesto, pa je na njegovem seznamu tudi Blaž Janc, ki je januarsko celinsko tekmovanje izpustil zaradi zdravstvenih težav. Na širšem seznamu je prvič tudi njegov brat Mitja Janc, Vid Cokan, Uroš Knavs in Vid Miklavec ter nekateri povratniki, kot so Matej Gaber, Staš Skube, Urh Kastelic, Miha Žvižej ...

Rokometaši za kvalifikacije za OI Na Zormanovem seznamu so vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin, Urh Kastelic, Urban Lesjak in Miljan Vujović, krilni igralci Tim Cokan, Blaž Janc, Staš Slatinek Jovičič, Uroš Knavs, Tilen Kodrin, Gašper Marguč in Domen Novak, zunanji igralci Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Timotej Grmšek, Gašper Horvat, Mitja Janc, Aleks Kavčič, Tadej Kljun, Grega Krečič, Borut Mačkovšek, Vid Miklavec, Staš Skube, Tilen Strmljan, Peter Šiško, Aleks Vlah in Miha Zarabec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Jernej Drobež, Matej Gaber, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Miha Žvižej.

Slovenski igralci si bodo na marčevskem turnirju na Pirenejskem polotoku skušali izboriti četrti nastop na poletnih olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016. Druga kvalifikacijska turnirja bosta v Hannovru in Tatabanyi. V Nemčiji bodo poleg domače reprezentance nastopili še Alžirija, Hrvaška in Avstrija, na Madžarskem pa Norveška, Portugalska in Tunizija.

Na olimpijske igre so se že uvrstili Francija (gostiteljica), Danska (svetovna prvakinja), Japonska (zmagovalka azijskih kvalifikacij), Argentina (južnoameriška prvakinja), Švedska (najvišje uvrščena reprezentanca evropskega prvenstva brez mesta na olimpijskih igrah) in Egipt (afriški prvak).

Vrnitev Grosove

Slovenske rokometašice bodo na Bavarskem naskakovale svoj prvi olimpijski nastop. Pred tem jih čakata še dve kvalifikacijski tekmi s Francijo za EP 2024 - 29. februarja se bodo v Velenju pomerile s Francozinjami, 3. marca pa z njimi vnovič na povratni tekmi v Orleansu. Tik pred odhodom v Nemčijo se bodo 4. aprila pomerile z Latvijkami v gosteh, 7. aprila pa še z Italijankami v Ljubljani.

Rokometašice za kvalifikacije za OI Za bližnje reprezentančne akcije kandidirajo vratarke Dijana Đajić, Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Ema Abina, Ema Markovič, Tamara Mavsar, Maja Svetik in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Nena Černigoj, Nuša Fegic, Ana Gros, Ema Hrvatin, Barbara Lazović, Erin Novak, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožne napadalke Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer.

Na Adžićevem seznamu so sama preverjena in prekaljena imena, na čelu s prvo damo slovenskega rokometa Ano Gros. Velenjčanka iz zvezdniškega Györa zaradi poškodbe nosu in pretresa možganov na tekmi lige prvakinj proti Budućnosti nekaj časa ni igrala, a se počasi vrača v tekmovalni proces, tako kot dlje časa odsotna Elizabeth Omoregie po operaciji kolena.

Preostala kvalifikacijska turnirja bosta na Madžarskem in v Španiji. V Debrecenu bodo igrali Švedska, Madžarska, Japonska in Kamerun, v Torrevieji pa Nizozemska, Češka, Argentina in Španija. Na olimpijski turnir so se že uvrstile Francozinje, Norvežanke, Danke, Angolke, Brazilke in Korejke.