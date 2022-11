Slovenke z Italjankami za skandinavski vizum

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Ljubljani dobila kvalifikacijsko tekmico za nastop na svetovnem prvenstvu na Norveškem, Danskem in Švedskem 2023. Pomerila se bo z Italijo. Prva tekma bo 7. ali 8. aprila v gosteh, povratna pa 11. ali 12. aprila prihodnje leto v Sloveniji.

»Italija v zadnjih letih več vlaga v rokomet ter organizira tabore, tudi članska reprezentanca je veliko več skupaj, kot je bila v preteklosti. Pred šestimi ali sedmimi leti, ko sem bil selektor Črne gore, smo se z njo tudi pomerili. Po kakovosti je gotovo slabša od Slovenije, a nanjo se bomo pripravljali, kot da gre za Norveško,« je po ljubljanskem plesu kroglic dejal Črnogorec na slovenski klopi Dragan Adžić.

Slovenija je današnji žreb pričakala v močnejšem jakostnem bobnu, poleg nje pa so v njem bile še Hrvaška, Španija, Nemčija, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija in Švica.

Možne tekmice slovenske izbrane vrste za mundial, ki bo med 30. novembrom in 17. decembrom prihodnje leto v Skandinaviji, so bile Češka, Avstrija, Slovaška, Islandija, Turčija, Portugalska, Grčija, Italija in Kosovo.

Igra kroglic je Sloveniji namenila zahodno sosedo, drugi pari pa so: Turčija – Srbija, Romunija – Portugalska, Islandija – Madžarska, Poljska – Kosovo, Nemčija – Grčija, Švica – Češka, Avstrija – Španija, Severna Makedonija – Ukrajina in Slovaška – Hrvaška.

Od evropskih izbranih vrst sta se na svetovno prvenstvo z letošnjega zaključnega turnirja stare celine v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji, ki se bo v nedeljo končalo v Ljubljani s finalno tekmo med Dansko in Norveško, uvrstile Francija, Nizozemska in Črna gora ter vse tri gostiteljice tekmovanja: Norveška, Švedska in Danska.