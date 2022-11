Ana Gros in soborke za uvod spravile na kolena kandidatke za kolajno

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v prvem kolu evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji v Celju premagala Dansko z 28:26 (14:15).

Slovenija : Danska 28:26 (14:15) Slovenija: Zec, Vojnovič, Pandžić, Klemenčič 2, Gros 8, Omoregie 4, Žabjek, Stanko, Mavsar 7, Ljepoja 3, Zulić 1, Varagić 2, Lazović 1, Svetik, Gomilar Zickero, E. Abina. Danska: Toft, Reinhardt, S. Iversen 1, Hansen 1, Heindahl 2, Tranborg 3, Jörgensen 1, Jensen Ostregaard 7, Vinter Burgaard 1, Petersen 1, Hojlund 3, Friis 6, R. Iversen, Halilčević, Moller. Sedemmetrovke: Slovenija 7 (6), Danska 5 (2); izključitve: Slovenija 8, Danska 10.

Izbranke selektorja Dragana Adžića so se na uvodni tekmi domačega evropskega prvenstva prikazale v najlepši možni luči. Po srditem boju za vsak košček igrišča so na kolena položile Danke, ki so jih mnogi rokometni strokovnjaki pred začetkom letošnjega turnirja stare celine uvrščali v najožji krog favoritinj za kolajne.

Tehtnica se ni prevesila na eno ali drugo stran vse do končnice izenačenega in napetega obračuna. Slovenke, ki so lep del drugega polčasa odigrale brez kapetanke Ane Gros, so unovčile svojo brezkompromisno igro in si po golu Nine Zulić v 51. minuti priigrale dva gola prednosti (24:22), tri minute kasneje pa so po zadetku Tamare Mavsar s sedemmetrovke povišale na 26:23.

V končnici niso popustile niti za ped, obramba je bila še naprej granitna. V 57. minuti so se jim Danke približale na gol zaostanka (25:26), a slovenske rokometašice so bile tudi v samem finišu zbrane in preudarne ter na kolena položile trikratne evropske prvakinje z Danske.

V nedeljo s Švedinjami

Po dnevu premora naše rokometašice že v nedeljo čaka dvoboj s Švedinjami, v torek pa še s Srbkinjami. Obe tekmi se bosta začeli ob 18. uri.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križata pa se skupini A in B ter C in D. Glavni del tekmovanja bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice, kjer bodo nastopile reprezentance iz skupine A in B, ter skopski dvorani Boris Trajkovski, kjer bodo tekmovale izbrane vrste iz skupine C in D.