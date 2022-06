Slovenski rokometaši na sredozemskih igrah tudi s Srbijo

V skupini A se bodo varovanci Uroša Zormana od 27. junija dalje merili s Tunizijo, Egiptom, Italijo in Srbijo, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. V drugi skupini so Španija, Turčija, Severna Makedonija, Grčija in gostiteljica iger Alžirija. Zorman je na reprezentačne priprave povabil 17 rokometašev. Na njegovem seznamu povabljencev 14 rokometašev igra v slovenskih, trije pa v tujih klubih. Gre za mlado zasedbo, v kateri bodo priložnost dobili rokometaši, ki z igrami vse bolj opozarjajo nase in so prihodnost slovenskega reprezentančnega rokometa.

Na Zormanovem seznamu so Tadej Mazej, Tilen Strmljan, Stefan Žabić, Tim Cokan in Gal Gaberšek (vsi Celje Pivovarna Laško), Tadej Kljun (Benfica), Staš Slatinek Jovičić, Gašper Horvat in Marko Kotar (vsi Trimo Trebnje), Domen Tajnik, Jernej Drobež, Timotej Grmšek (vsi Gorenje Velenje), Urban Pipp (Urbanscape Loka), Alen Skledar (Jeruzalem Ormož), Domen Sikošek Pelko (Kriens-Luzern), Uroš Miličević (Riko Ribnica) in Tim Rozman (Tusem Essen).

Reprezentanca se bo zbrala 13. junija v Zrečah, kjer bo opravila celotne priprave.