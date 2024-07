Slovenski upi končali domači šampionat z zmago

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let v Celju in Laškem osvojila končno 15. mesto, potem ko je danes premagala Romunijo z 31:30 (17:14). Pri izbrancih slovenskega selektorja Klemna Luzarja sta bila najbolj učinkovita Mai Marguč z 11 in Nace Zajc s petimi goli.

Slovenija je na domačem zaključnem turnirju premagala Italijo z 38:35, Izrael s 33:31 in Srbijo s 34:26. Z Madžarsko se je razšla z neodločenim izidom 29:29, izgubila pa je proti Danski s 25:34, Hrvaški s 26:28 in Poljski z 29:33. V velikem finalu se bosta v nedeljo pomerili reprezentanci Španije in Portugalske, v tekmi za bronasto odličje pa izbrani vrsti Danske in Nemčije.