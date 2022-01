Sobota presenečenj za 20.000 navzočih v Budimpešti

Žal na evropskem prvenstvu v rokometu na Madžarskem in Slovaškem ni več naše izbrane vrste, tekme, ki jih zdaj ponuja drugi del tekmovanja v Budimpešti in Bratislavi, pa so prav nepredvidljive, dinamične in navdušujoče za strokovnjake in ljubitelje rokometa na tribunah. Predvsem nova dvorana v madžarski metropoli z 20.000 sedeži je izjemna in četudi se je domača reprezentanca – podobno kot slovenska – poslovila že po uvodnem delu, je ta arena še naprej polna.

In večina navzočih je iz minute v minuto bolj stiskala pesti za sijajno reprezentanco Islandije, ki je favorizirano Francijo ugnala kar z 29:21. Zmagovalci so se odrezali z izjemno gibljivo in agresivno obrambo, imeli pa so tudi močnega aduta v vratih: Viktor Hallgrimsson je zbral kar 15 obramb, močan delež v napadu sta pristavila Omar Magnusson (10 golov) in Viggo Kristjansson (9).

Črnogorska rokometna reprezentanca je bila pred začetkom evropskega prvenstva vse prej kot v vlogi tistih, ki merijo na visoke uvrstitve. Toda ko so Črnogorci presenetljivo izločili medle naše reprezentante, nato pa zablesteli ob začetku drugega dela s Hrvaško, so se pred današnjo tekmo z Nizozemsko znašli v vlogah favoritov, saj je slednjo zlovešči virus močno zdesetkal. Toda tokrar se je Črni gori ustavilo, rokometaši iz dežele tulipanov so bili boljši s 34:30 (Smits 9, Steins in Falke po 6; Čepić in B. Vujović po 6), nastopili pa so brez okuženih obeh vratarjev Barta Ravensbergna in Dennisa Schellekensa (iz domovine je čez noč prišel Thijs van Leuween) kot tudi selektorja Erlingurja Richardssona.