Štirje slovenski klubi v dunajskih bobnih

Na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju bodo danes ob 11. uri opravili žreb parov 1. predkroga evropske lige in 2. kroga evropskega pokala EHF za moške in ženske.V bobnu bodo štiri slovenske ekipe: v evropski ligi Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško, v pokalu EHF pa Jeruzalem Ormož v moški in Mlinotest Ajdovščina v ženski konkurenci. Gorenje Velenje, v minuli sezoni slovenski prvak, si je že zagotovil nastop v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.Zasedba iz Šaleške doline bo v sezoni 2021/22 morda celo nastopila v ligi prvakov, njen nastop v elitnem tekmovanju je odvisen od Vardarja iz Skopja, ki je zaradi slabega finančnega položaja pod drobnogledom EHF.Nastop v skupinskem delu si bo zasedba iz Severne Makedonije izborila le v primeru plačila garancijskega pologa v višini milijona evrov, ki ga mora poravnati do 27. julija, v nasprotnem primeru bo mesto med rokometnimi elitneži zapolnila slovenska zasedba.V ligi prvakinj bo nastopal Krim Mercator.