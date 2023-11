Stožiški optimizem okužil tudi Amro Pandžić in vsa Adžićeva dekleta

V nadaljevanju preberite:

Slovenske rokometašice so si pljunile v roke in v Stožicah začele priprave na svetovno prvenstvo, ki ga bodo začele čez teden dni na Norveškem. Ena od adutinj selektorja Dragana Adžića je izkušena vratarka Amra Pandžić, ki je blestela na lanskem domačem euru, na katerem so Slovenke osvojile osmo mesto. Ponovitev takšnega dosežka v Skandinaviji bi jim bržčas omogočila nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre, o katerih sanja tudi Ljubljančanka, ki si kruh že tretjo sezono služi v Romuniji pri ekipi Baia Mare.

Kaj je povedala Amra glede pričakovanj na SP? Kako ji je v Romuniji in kaj je odgovorila na vprašanje o morebitni vrnitvi na Krim? O čem sanja v jeseni kariere? Poglejte si posnetke njenih obramb ...