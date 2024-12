Tjaša Stanko in njene soborke dolgo mučile tudi evropske podprvakinje

Poraz s sedmimi goli v rokometu označujemo za visokega, ampak slovenskim rokometašicam gredo pohvale za močan odpor proti veliki Danski na evropskem prvenstvu. Bilo je 26:33.

Mlada in oslabljena reprezentanca Dragana Adžića je zelo namučila evropske podprvakinje ter bronaste z OI in SP, v prvem polčasu vodila za dva gola, imela v drugem aktiven rezultat pri 19:19 in grizla do zadnjih desetih minut, na koncu pa so ji pošle moči in izkušene Skandinavke so vpisale zasluženo zmago.

Slovenija: Danska 26:33 (15:17) Mestna dvorana na Dunaju, gledalcev 3560, sodnici Alvarez in Bustamante (Španija).

Slovenija: Vojnović (8 obramb), Džajić (1); Jurič 1, Novak 1, Erceg 2, E. Abina 1, A. Abina 2, Stanko 8, Fegic 3, Ljepoja 6 (1), Kogovšek 1 (1), Barukčić, Puncer, Hauptman, Pogorelc 1, Markovič; Danska: Toft (6 obramb), Kristensen (3); Nielsen 2 (1), H. Hansen 2, S. Iversen 3, Hageso 3, A. Hansen 3 (1), Tranborg, Aagot Hansen 5, K. Jorgensen 4, Jensen Ostergaard, S. Jorgensen, Hojlund 1, R. Iversen, Halilčević 6, Moller 4; sedemmetrovke: Danska 2 (2), Slovenija 3 (2); izključitve: Danska 8, Slovenija 10.

Srčne in borbene Slovenke nimajo več možnosti za polfinale, v sredo pa bodo proti Nemkam končale nastope na euru 2024, na katerem so navdušile rojake in dokazale, da je pred njimi svetla prihodnost. Kapetanka Tjaša Stanko je znova blestela, dosegla je osem golov in ostaja najboljša strelka turnirja v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Mariborčanka, pred katero so pri 26 najboljša leta, je že pri 45 golih.

Tjaša Stanko in Nuša Fegic sta motor slovenske ekipe. FOTO: RZS

»Zelo sem ponosna na svojo ekipo, borile smo se do konca. Toda naredile smo preveč tehničnih napak in vse čestitke Danski za zmago. Smo zelo mlada in neizkušena ekipa, takšne tekme nam pomenijo ogromno za nabiranje samozavesti. Vesela sem, da so prav vse igralke dobile priložnost,« je povedala Nuša Fegic, ena od igralk, ki jih lahko označimo za odkritje prvenstva.

Tekmo smo dobro odprle in bile do zadnjega dela povsem konkurenčne močnim Dankam. Dobro smo se borile, pokazale srčnost, željo in energijo. Erin Novak

Maja Vojnović in Nataša Ljepoja sta se spet izkazali v obrambi. FOTO: RZS

Elena Erceg in Tinkara Kogovšek (na Dunaj je prišla namesto poškodovane Maje Svetik) sta dosegli prve gole na velikem tekmovanju. Tea Pogorelc se je znova vpisala med strelke.

Dragan Adžić: »Še ena vrhunska predstava naše mlade ekipe! Izredno sem ponosen in presrečen za prve zadetke nekaterih naših najmlajših igralk na velikih tekmovanjih. Prav tako sem zadovoljen s prispevkom izkušenejših igralk, ki se jim že pozna utrujenost, saj je bila to naša šesta tekma na tekmovanju. Res smo lahko vsi ponosni na prikazano. Danska je bila boljša, saj je bila z večjo rotacijo igralk bolj stabilna. Te predstave bodo našim igralkam zagotovo dale zagona, da takšne predstave pokažejo tudi v klubih.«

Če bi Slovenke v sredo premagale Nemke, bi lahko s sedmim mestom izboljšale najboljši dosežek doslej. Na SP 2003 in EP 2002 so bile osme.