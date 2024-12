Kazenska ekspedicija na Tirolskem utišala dvomljivce, na Dunaj po odmeven skalp

»Wien ist anders,« radi rečejo prebivalci glavnega avstrijskega mesta. Da je Dunaj res nekaj posebnega, so se lahko prepričale tudi slovenske rokometašice, ko so prispele z vlakom iz Innsbrucka. Na Tirolskem so presegle pričakovanja in se prebile v glavni del evropskega prvenstva, kjer jih danes (18.00) čaka težka tekma z Nizozemsko. Ekipa Dragana Adžića je lahko sproščena, saj nima česa izgubiti, lahko pa veliko pridobi. Če bodo dekleta uživala kot doslej, se morda lahko zoperstavijo tudi »tulipankam«. O tem je prepričana tudi velika borka na črti Nataša Ljepoja.

Le redki so verjeli, da bo pomlajena in oslabljena Slovenija brez večine igralk z olimpijskih iger uresničila cilj in si priborila dodatne štiri tekme v mestu ob Donavi ter tudi status nosilk v žrebu kvalifikacijskih parov za naslednje svetovno prvenstvo. Toda že prva tekma proti Norveški je pokazala, da ima reprezentanca novo energijo, željo in srce, pa tudi znanje. To se je potrdilo ob zmagah proti Slovakinjam in še posebej Avstrijkam, ki so neutolažljivo jokale po izpadu z domačega eura.

Dragan Adžić je opravil odlično delo na Dunaju. FOTO: Eva Manhart/AFP

Nizozemska je razred višje, ena glavnih velesil zadnjih let, svetovna prvakinja iz leta 2019 in srebrna z EP 2016. V prvem delu, prav tako v Innsbrucku, je dosegla tri zmage, tudi proti Nemčiji z 29:22. Reprezentanco je jeseni presenetljivo zapustil selektor Per Johansson, ki se je želel povsem posvetiti delu v Györu, zamenjal ga je rojak iz Švedske Henrik Signell.

Samo ena igralka prihaja iz nizozemske lige, večina jih kruh služi v najboljših evropskih klubih. Povprečna starost ekipe je 26 let, v povprečju imajo igralke 92 nastopov. Pri Sloveniji sta številki naslednji: 23,7 let in 32 nastopov. Če pri slednji izstopata Tjaša Stanko, s 24 goli najboljša strelka prvega dela EP, in Ana Abina (18), pa ima Nizozemska zelo uravnoteženo ekipo, v kateri se je že 15 igralk vpisalo med strelke.

Tjaša Stanko je vodilna strelka turnirja. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Slovenke se bodo v mestni dunajski dvorani, kjer bodo tudi boji za kolajne, kasneje merile tudi s Švico (sobota), Dansko (ponedeljek) in Nemčijo (sreda). Realno so tekmice po meri samo Švicarke, a dosegljiva je tudi najboljša uvrstitev na velikih tekmovanjih, doslej je bila Slovenija dvakrat osma (SP 2003 in EP 2022).

Skrbi so bile odveč

Nataša Ljepoja, poleg Stankove, Abine in vratarke Maje Vojnović ena ključnih igralk, je čutila, da ima ekipa potencial.

24

golov je v treh tekmah dosegla vodilna strelka EP Tjaša Stanko.

18

jih je dodala Ana Abina, najmočnejši strel je meril 103,3 km/h.

28

obramb je zbrala Maja Vojnović (29,79 %).

»Priznam, ko smo se oktobra zbrale prvič po OI, za nekaj mladih igralk sploh nisem vedela, kje igrajo in kdo so. Malce sem se ustrašila, kako bo. Ampak že na prvem treningu so bile skrbi odveč. Ko smo odigrale prvi tekmi s Krimom in Hrvaticami, pa sem dobila potrditev, da imamo nekaj več,« je novo energijo prepoznala Celjanka, članica romunske Valcee in ena od zgolj štirih legionark v reprezentanci.

Nataša Ljepoja se ni ustrašila Norvežank. FOTO: Eva Manhart/AFP

Zaveda se, da mnogi niso verjeli, da bodo Slovenke prišle do Dunaja. »Vsi so nas vnaprej odpisali. Tudi same smo se začele šaliti, da smo kazenska ekspedicija, hkrati pa si rekle: 'Zdaj pa jim pokažimo'. Tudi ko smo proti Avstrijkam zaostajale, niti v enem trenutku nisem imela občutka, da nam ne bo uspelo. Res smo lepo igrale,« je bila ponosna krožna napadalka, ki ne more prehvaliti vzdušja v garderobi: »Mislim, da smo ena redkih reprezentanc, v kateri se niti dve igralki ne gledata postrani. Tega pri nas ni. Res nismo vedele, kaj pričakovati, ker je bilo toliko novink, vendar ko smo stopile na igrišče, se je takoj videlo, da se je povezanost prenesla tudi tja.«

8. mesto je najvišja uvrstitev Slovenije na velikih tekmovanjih s SP 2003 in EP 2022.

Ta ekipa ima prihodnost

Kaj si lahko človek želi, ko uresniči edini cilj? Bodo dodatne štiri tekme vzele kot nagrado? »Gremo korak za korakom, borile se bomo, tudi druge ekipe so precej pomlajene in nikdar se ne ve. Te štiri tekme so velik plus za to reprezentanco, da se še bolj uigra pred spomladanskimi kvalifikacijami za SP. Ta mlada skupina lahko še veliko naredi. Morda tudi na tem prvenstvu še presenetimo koga od velikanov. Nimamo česa izgubiti, lahko kvečjemu veliko pridobimo,« je vselej odločna Ljepoja, ki je steber obrambe in adut v napadu, kjer je dosegla 11 golov iz 12 strelov.