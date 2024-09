Trebanjski levi zarjoveli in utišali Rdečo dvorano

V derbiju 4. kola lige NLB so rokometaši Trima prekinili niz dveh porazov in v Velenju prvakom prizadejali prvi poraz v sezoni. V Rdeči dvorani je bilo 28:23 za igralce trenerja Radoslava Stojanovika. Blestela sta presenetljivi Jaka Soršak z osmimi goli in reprezentančni vratar Urban Lesjak s 14 obrambami. Trimo je pred tem izgubil doma s Slovenj Gradcem in pri Slovanu. To je bil prvi poraz branilcev naslova prvaka, pri katerih sta Tilen Sokolič in Tine Poklar dosegla po sedem zadetkov. Jutri bo še ena zanimiva tekma med Krko in Celjem Pivovarno Laško, ki je zdaj edina neporažena ekipa v 1. SRL.

V še enem neposrednem dvoboju med ekipami, ki kandidirajo za rokometni prestol, so igralci Trima iz Trebnjega v gosteh premagali državne prvake in jim zadali prvi poraz v sezoni. Na lestvici sicer Velenjčani z dvema zmagama in remijem po štirih tekmah ostajajo pred Trimom, ki je po dveh zaporednih porazih osvojil drugi par točk v sezoni.

Po sprva izenačenem boju v Rdeči dvorani in izenačenju na 5:5 so nadzor nad dogajanjem prevzeli gosti in v 18. minuti po delnem izidu povedli za štiri gole (10:6). Varovanci Zorana Jovičića nikakor niso našli pravega ritma in so še naprej veliko grešili. V 27. minuti je na semaforju že kazalo +6 v korist Trebanjcev, na odmor pa so igralci Trima odšli s prednostjo petih golov (15:10), je poročala STA.

Za Trimo se drugi polčas ni začel najbolje. Že v prvi minuti so namreč ostali brez pordečelega Vida Miklavca, ki je po dosojeni sedemmetrovki iz te v glavo zadel vratarja Emirja Taletovića.

Državni prvaki minule sezone so nato počasi rezali v zaostanek za Trebanjci in se večkrat približali na tri gole, v 38. minuti pa po golu Urbana Pippa na -2, toda preobrata ni bilo.

Strelsko breme sta pri gostih prevzela Timotej Grmšek in Jaka Soršak. Prvi je dosegel štiri od prvih petih zadetkov gostov v drugem delu in prednost svoje ekipe ponovno povišal na + 4 (20:16), drugi pa je nadaljeval odlično predstavo iz prvega dela in še naprej rešetal velenjska vrata.

Varovanci makedonskega stratega Stojanovika so tako izničili pritisk domačih, ob razpoloženem vratarju Lesjaku pa nato v 50. minuti ponovno vzpostavili najvišjo prednost (24:18) na tekmi. Po delnem izidu 3:0 domačih so gosti z ukradeno žogo Darka Cingesarja in zadetkom v prazno mrežo le zatrli vse upe na preobrat Velenjčanov.

Velenjčani se bodo med tednom v sredo merili še z enim kandidatom za naslov prvaka, gostovali bodo namreč pri edini še neporaženi ekipi to sezoni Celju. Trebanjci bodo isti dan gostili novinca med prvoligaši Misteral Krško.