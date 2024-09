Derbi med Gorenjem in Slovanom, ki imata mnogo povezav

Še lani sta bili tekmi med Gorenjem in Slovanom precej običajni prvenstveni, zdaj gre za morda največji derbi v ligi NLB. Velenjčani so branilci naslova, Ljubljančani glede na vložek in igralsko zasedbo morda celo prvi favoriti 1. SRL.

Ekipi Zorana Jovičića in njegovega reprezentančnega kolega Uroša Zormana se bosta soočili v nedeljo ob 18. uri v Rdeči dvorani, v katero so se ose ravno vrnile po koncu Pikinega festivala. Gorenje je v prvem kolu osvojilo le točko v Škofji Loki, Slovan je zmagal v Slovenj Gradcu.

»Iz dneva v dan, iz treninga v trening dvigujemo formo. Prepričan sem, da bo tako tudi iz tekme v tekmo. Vračajo se poškodovani igralci in smo večinoma kompletni. Verjamemo v zmago,« je optimističen Slovanov igralec Tarik Mlivić, bivši član Gorenja in brat jutrišnjega tekmeca Malika Tatarja. Za knape so igrali tudi Aljaž Panjtar, Jan Grebenc, Kenan Pajt in David Kovačič, Jovičić pa je bil pol leta trener Slovana.

V Rdeči dvorani se obeta napet derbi. FOTO: RK Gorenje

»Igramo s Slovanom, osvežitvijo prvenstva. Zanimivo bo. Mi se zavedamo, da še nismo v optimalni formi, ampak borili se bomo, to bomo tudi dokazali pred domačim občinstvom. Zagotovo bo težka tekma, ampak z naše strani pričakujem borbo do zadnjega atoma moči,« pravi vratar državnih prvakov Matevž Skok.

Zanimivo bo tudi v Ribnici, kjer bodo gostovali Celjani.

Liga NLB, 2. kolo, nocoj: Trimo – Slovenj Gradec (19.30); jutri: Krško – Sviš, Ribnica – Celje PL, Loka – Krka (vse 19); nedelja: Gorenje – Slovan (18); že odigrano: Jeruzalem – Koper 32:30.