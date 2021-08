Trimo na Dansko s šestimi goli prednosti

Rokometaši trebanjskega Trima so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo premagali Holstebro z 31:25 (14:14). Povratna tekma bo 5. septembra ob 18. uri na Danskem.



Prenovljena in ambiciozna zasedba trebanjskih levov je za uvodno evropsko nalogo dobila zahtevnega tekmeca, ki je v minuli sezoni osvojil četrto mesto v danskem prvenstvu, v letošnjem prestopnem roku pa se je med drugim okrepil z orjakom, ki je pred tem igral za Veszprem, 214 centimetrov visokim Nikolajem Markussnom. Uvod tekme ni bil okusu Dolenjcev, saj so se hitro dvakrat znašli v zaostanku štirih golov (4:8, 5:9), nato pa so se počasi zbrali in se začeli bližati tekmecem. Drugič na tekmi (po 1:0) so prešli v vodstvo pri 14:13, na glavni odmor pa sta moštvi šli poravnani.

V drugem polčasu 17:11

Nalet so varovanci trenerja Uroša Zormana prenesli tudi v drugi polčas, v katerem so hitro pobegnili tekmecu na 19:15, takšno prednost pa ohranjali v naslednjih minutah. Prvič so vodili za pet golov pri 25:20, ko pa so štiri minute pred koncem znova zadeli za +5 (28:23), je bil zmagovalec odločen, cilj pa je bil še povečati razliko. To so tudi naredili, saj so nato dvakrat ušli za šest golov, takšna pa je bila tudi razlika na koncu, potem ko je zadnji gol na tekmi dosegel Mihajlo Radojković.

.

Strelci za Trimo: Ristanović, Slatinšek-Jovičić, Višček 1, Horvat 8, Didovič, Radojković 8 (2), Ončev 2, Kotar 2, Potočnik 1, Udovič, Grbič 3, Cirar 3, Glavaš, Florjančič 2, Ćorsović 1, Blaževič: Holstebro: Nicolaisen, Porsholdt 2, Damgaard Espersen 4, Jensen, Hauskov 4, Bramming 4 (1), Ćavar, Johansen 2, Tilsted 1, Kier, Nielsen 2, Markussen 3, Porup 3.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: