Trimo naredil uslugo svojemu bivšemu trenerju Zormanu

V Mokronogu je bilo napeto od začetka do konca, izid derbija 21. kola lige NLB med rokometaši Trima in Celja Pivovarne Laško, razpletlo se je z 32:32 in delitvijo točk, pa je bil voda na mlin Slovana bivšega trenerja Trebanjcev Uroša Zormana, ki bo bržčas osvojil prvo mesto po rednem delu državnega prvenstva in imel vsaj v teoriji najboljše izhodišče pred začetkom končnice.

Trimo Trebnje: Celje PL 32:32 (14:16) Dvorana OŠ Mokronog, gledalcev 600, sodnika: Backović in Palačković.

Trimo: Lesjak, Herceg; Višček 1, Didovič, Jurečič 1, Latković 5 (5), Soršak 6, Baznik 1, Kotar 3, Miklavec 3, Šiško 2, Grmšek 3, Grbić 2, Cingesar 2, Nešić 3, Krešić; Celje: Kozina, Gaberšek; Perić 4 (1), Marguč 2, Mazej 3, Bognar 5, Belej, Antonijević, Gregorič, Onufrijenko 4, Milićević 4, Malović, Makuc 7, Hurtado Vergara 2, Mlakar 1, Rakita; sedemmetrovke: Trimo 7 (5), Celje 1 (1); izključitve: Trimo 6, Celje 8.

Osrednja tekma 21. kroga se je v Mokronogu končala z remijem. Krog pred koncem rednega dela lige NLB je v vodstvu LL Grosist Slovan, ki ima enako število točk kot drugouvrščena ekipa iz knežjega mesta, a je v prednosti zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah, medtem ko ima tretjeuvrščena zasedba iz Trebnjega dve točki manj od ljubljanske in celjske ekipe.

Izbranci portugalskega trenerja na klopi Celja Paula Pereire so bolje pričeli obračun na Dolenjskem. V 11. minuti so si po golu Tadeja Mazeja priigrali štiri gole prednosti (9:5), a so jih gostitelji v svoji začasni domači dvorani pet minut kasneje ujeli in izenačili na 10:10. Nato je znova nastopilo plodno obdobje za Celjane, ki so na krilih dobrih obramb Gala Gaberška v 22. minuti povedli s 14:10. Lepo prednost štirih golov so imeli v 26. minuti (16:12), do odhoda na veliki odmor pa so Trebanjci po dveh zadetkih Jake Soršaka prepolovili zaostanek (14:16).

Do 42. minute je bila tekma povsem izenačena (20:20), nato pa so se razigrali Trebanjci in si pet minut kasneje priigrali najvišje vodstvo na tekmi (25:22). A gosti niso vrgli puške v koruzo, hitro so vzpostavili ravnotežje in v 50. minuti po golu Tadeja Mazeja izenačili na 26:26, dve minuti kasneje pa po golu Madžara Alexa Bognarja povedli s 27:26.

V prelomnih trenutkih dvoboja se je odvijal izenačen in ogorčen boj za vsak košček igrišča. V 59. minuti je bila tekma povsem odprta (31:31). Gostitelje je 1:05 minute pred koncem tekme v vodstvo popeljal Mirko Latković po golu s sedemmetrovke za vodstvo z 32:31, izenačujoči gol pa je 12 sekund pred zadnjim zvokom sirene dosegel Andraž Makuc.

Ormožani po menjavi trenerja do zmage

Jeruzalem je pred tem premagal Loko z 31:25 (16:12). Zasedba iz Prlekije je že zdavnaj zapravila vse možnosti, da se uvrsti med osem najboljših ekip v rednem delu lige NLB, pred današnjo tekmo pa se je velika sprememba zgodila tudi na njenem trenerskem položaju. Po letu 2002 se je od tega odgovornega mesta poslovil Saša Prapotnik, nastalo strokovno vrzel pa je zapolnil Mladen Grabovac, je poročala STA.

Ormožani so vodili od prve do zadnje minute. Hitro so povedli s 4:1, nato pa z določenimi padci in vzponi v svoji igri prednost enega do največ štirih golov držali vse do odhoda na veliki odmor (16:12). Domači rokometaši so v drugem polčasu še dvignili raven svoje igre in vseskozi nadzorovali goste iz Škofje Loke. V 33. minuti so po golu Tadeja Soka povedli z 18:13. V 46. minuti so si priigrali sedem golov naskoka (26:19), največ pa so vodili za deset golov (29:19). V ormoški ekipi je bil najbolj učinkovit Sok z 11 goli, v škofjeloški pa Aljaž Jesenko s šestimi zadetki.

Liga NLB, 21. kolo:

Petek:

Slovan – Koper 35:19 (13:13)

Slovenj Gradec – Sviš 26:24 (10:14)

Krško – Krka 25:31 (8:17)

Sobota:

Jeruzalem – Loka 31:25

Trimo – Celje PL 32:32

Nedelja:

Ribnica – Gorenje (18.00)