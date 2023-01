Iz velenjskega rokometnega kluba Gorenje so sporočili, da je umrl Franc Plaskan. Med letoma 1968 in 2003 je bil predsednik ekipe iz Šaleške doline in je med najbolj zaslužnimi, da se je v delo kluba vključilo podjetje gospodinjskih aparatov in bele tehnike Gorenje. Plaskan je po vrnitvi iz vojske, leta 1968, postal predsednik rokometnega kluba v Šaleški dolini, takrat imenovanega še RK Šoštanj. Pod njegovim vodstvom so v klubu začeli organizirano delo z mladimi, so zapisali pri RK Gorenje.

Leta 1972 so ustanovili prvo rokometno šolo v Velenju, v katero se je vpisalo 70 fantov, nekaj let za tem pa prve rokometne tabore, na katerih so poleg osnov rokometa mlade izobraževali tudi o pravilni prehrani, škodljivih učinkih kajenja in številnih drugih za športnika pomembnih temah. Bil je eden izmed ključnih členov, ki je v uspešno zgodbo kluba Gorenje Velenje vključil podjetje Gorenje, ki je generalni sponzor kluba. Plaskan je bil med letoma 1985 in 1987 tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Plaskan velja za začetnika organiziranega dela z mladimi v velenjskem rokometnem klubu, v katerem si za dobro delo v mlajših selekcijah prizadevajo še danes. Svoj mandat je leta 2003 predal v želji, da klub ohrani svoj položaj v slovenskem in evropskem rokometu.