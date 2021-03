Ura resnice za Slovence v Berlinu

Ljubomir Vranješ ni bil zadovoljen z igro proti Nemčiji. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na uvodnih dveh tekmah kvalifikacijskega turnirja za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu premagala Alžirijo in izgubila proti Nemčiji, danes pa jo v Berlinu ob 18.15 čaka odločilna tekma proti Švedski.Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopisi po polovičnem izkupičku na uvodnih dveh tekmah v nemški prestolnici še vedno niso zaprli vrat do četrtega nastopa na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.Končna odločitev o tem bo padla na današnji tekmi proti aktualnim svetovnim podprvakom iz Švedske. Na tej tekmi za Slovence šteje le zmaga, v primeru neodločenega izida ali poraza bodo napredovali Nemci in Švedi.Na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu so se Slovenci in Švedi razšli z 28:28, dobro leto pred tem pa so Vranješevi varovanci na evropskem prvenstvu v Göteborgu slavili z 21:19.