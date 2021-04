Uspešni Bregi v košarici prinesel vzornika Adžića

Uroš Bregar je rekel zbogom. FOTO: Jure Eržen

Uroš Bregar je Slovenke vrnil na rokometni zemljevid.



Na klopi naj bi ga zamenjal Črnogorec Dragan Adžić.



Slovenke sredi aprila čakajo kvalifikacije za SP v Španiji.

Bregar se je zavil v molk

Uroš Bregar se je odločil za potezo, ki lahko zaznamuje njegovo kariero. FOTO: Leon Vidic

5

let je v zadnjem času rok trajanja slovenskih selektorjev

Slovenke imajo kontinuiteto

Slovenke naj bi prevzel Dragan Adžić. FOTO: Blaž Samec

Odkar je jeseni leta 2008prevzel predsedovanje Rokometni zvezi Slovenije, je bil samo enkrat bolj presenečen kot v četrtek popoldne, ko ga je poklicalin mu povedal, da ne bo več selektor ženske reprezentance. To je bilo ob »prebegu«v Celje Pivovarno Laško leta 2010 ...»Noka«, ki sta mu sledila generalni sekretar RZSin reprezentančni direktor, je bil do Bregarja tudi edini selektor, ki je dal Bobincu »košarico«. Vsi ostali, pri moškihinter pri ženskahin, so dobili odpoved ali, kot se lepše sliši, sporazumno prekinitev pogodbe.Bregarjeva odločitev je presenetila vse, tudi reprezentantke in celo vodstvo Krima Mercatorja, ki mu ni najbolj pogodu, da bo Bregar prevzel srbsko reprezentanco, sploh, ker ima Krim spet visoke načrte. Je bila pa vez z Beogradom njegova pomočnica na Krimu in v izbrani vrstiki ima dobre odnose z novo predsednico Rokometne zveze Srbije, ta pa je blizu predsedniku državeMesto selektorja se je pri srbskih »orlicah« izpraznilo, ker se reprezentanci pod vodstvomni uspelo uvrstiti na OI v Tokiu. Bregar prihaja kot naročen, na Krimu bo v naslednji sezoni vodil kopico srbskih reprezentantk:inToda srbska obarvanost Krima ali morebitni srbski kapital naj ne bi imela vloge pri Bregarjevi odločitvi. Ta je kočljiva za Slovenijo, ki jo že sredi aprila čakajo kvalifikacije za decembrsko SP v Španiji. Tekmi z Islandijo naj ne bi bili prevelik zalogaj in tudi na SP od Slovenk ne bo velikih pričakovanj, drugače pa bo čez leto in pol, ko bo Slovenija nosilna gostiteljica evropskega prvenstva s tekmami v Celju in Ljubljani ter finalnim turnirjem v Stožicah. Kot je bil načrt, bi prav na domačem euru Bregarjeva dekleta doživela vrhunec karier.RZS, ki je pred kratkim odslovila pomočnika selektorja moške reprezentance Uroša Zormana, Bregarjevega tesnega prijatelja, bo morala na hitro imenovati človeka, ki bo znal peljati barko naprej, ne pa je šele začel graditi. V kratkem bodo z Leskoškove 9e sporočili ime tujega strokovnjaka, ki mu bo Bregar predal posle (ali mu jih je že) in čigar plača bo gotovo precej višja.Dvainštiridesetletni Ljubljančan si je z odločitvijo zaprl vrata RZS, kaj je bil glavni razlog, da se je dva meseca pred rojstvom prvega otroka odločil za takšno potezo, je zavit v tančico skrivnosti. Odločil se je, da za zdaj ne bo dajal izjav za javnost, s katerimi bi lahko osvetlil drugo plat medalje.Lahko pa si pogleda v oči. Preden je leta 2016 prevzel reprezentanco, te šest let ni bilo na velikem tekmovanju, še prej pa štiri leta. Z njim je nastopila na vseh evropskih (3) in svetovnih prvenstvih (2) in si dvignila rating. Bržčas je Bregar po slabem nastopu na lanskem EP začutil, da se je v petih letih izpel in da reprezentanci ne more dati veliko več. Verjetno je tudi razmišljal, da se v vsakem primeru njegova zgodba izteka in je le prehitel dogodke.Sprememba se sicer utegne izkazati za dobrodošlo in bo prinesla svež veter v že malce ohlapna jadra. Najbolj pričakovana odločitev bi bila, da bi ekipo prevzel, Bregarjev vzornik in celo mentor, ki ta čas nima službe, je pa s Črno goro osvojil zlato na EP 2012, srebro na OI 2012 ter z Budućnostjo dvakrat ligo prvakinj. Stvar se zdi ad acta ...