V nedeljo začetek rokometne operacije Debrecen

Reprezentanca bo v Zrečah opravila prvi del priprav za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem. Na prvem delu priprav bodo zavoljo klubskih obveznosti manjkali trije reprezentančni kandidati iz Nemčije. Švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ od nedelje do četrtka ne bo mogel računati na vratarja Urbana Lesjaka (Hannover) in Urha Kastelica (Göppingen) ter srednjega zunanjega igralca Miho Zarabca (Kiel), ki se bodo reprezentančnim soigralcem pridružili 2. januarja.

Slovenija bo v prvem delu priprav 29. decembra v Celju igrala prijateljsko tekmo s Hrvaško, zadnja preizkusa znanja pred odhodom na zaključni turnir pa jo čakata 5. in 7. januarja, ko se bo v Trbovljah in Kopru pomerila z Italijo.

Vranješ je pred slabima dvema tednoma prvoten seznam 35 igralcev skrčil na 21 kandidatov. Iz njega so izpadli vratarja Klemen Ferlin in Aljaž Panjtar, krilni igralci Tadej Mazej, Mario Šoštarić, Staš Jovičić in Domen Novak, zunanji igralci Dean Bombač, Jaka Malus, Nejc Cehte, Timotej Grmšek in Uroš Miličević ter krožni napadalci Kristjan Horžen, Igor Žabić in Jernej Drobež.

Med »zelenci« Baznik, Sokolič, Levc in Kljun

Na njegovem seznamu je nekaj reprezentančno »zelenih« igralcev, kot so vratar Jože Baznik (Cesson Rennes), krilni igralec Tilen Sok​olič (Gorenje Velenje) ter zunanja igralca Vid Levc (Slovenj Gradec 2011) in Tadej Kljun (Benfica), njegov dokončen seznam pa bo znan tik pred odhodom na Madžarsko.

Slovenija bo skupinski del igrala v Debrecenu. Najprej se bo 13. januarja pomerila proti Severni Makedoniji, dva dni kasneje proti Danski, zadnja tekma v prvem delu tekmovanja pa jo čaka 17. januarja proti Črni gori. V drugi del bosta napredovali najboljši izbrani vrsti iz skupine A, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina).

Slovenija je na zadnjem evropskem prvenstvu pred dvema letoma na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, ko je na klopi prvič sedel selektor Vranješ, zasedla četrto mesto, na letošnjem januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu pa je bila deveta.